Tickets für das Champions League Finale 2025 in München: Gibt es noch Karten und was kosten sie?

Gibt es noch Tickets für das Finale der Champions League 2025 in München und wie viel kosten diese? SPOX hat alle Infos!

In diesem Jahr findet das Finale der Champions League nach zwölf Jahren erneut in München statt. Der FC Bayern arbeitet darauf hin, wie im Jahr 2013, das Endspiel im eigenen Wohnzimmer zu erreichen. Damit den Münchnern dieses Kunststück erneut gelingt, müssen diese in der Runde der letzten acht Mannschaften allerdings in Hin- und Rückspiel zunächst gegen Inter Mailand bestehen. Auch Borussia Dortmund möchte den maximalen Erfolg in der Königsklasse erreichen, muss dafür jedoch den FC Barcelona ausschalten. Ob es eines der deutschen Teams in Richtung Titel schafft, wird sich zeigen. Das Interesse an Tickets aus Sicht der deutschen Fans dürfte allerdings feststehen. Ein Ticket zu ergattern, könnte aufgrund der enormen Nachfrage schwierig werden.

SPOX verrät Euch, wie ihr an Tickets kommt und wie viel Geld Ihr dafür benötigt!