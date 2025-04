Drei Riesentalente für Christian Wück: Das ist die neue Generation der DFB-Frauen

Christian Wück führt die neue Generation an das DFB-Team heran: Das sind die größten Top-Talente für die kommenden Jahre.

Noch etwas mehr als 80 Tage verbleiben Christian Wück, um die DFB-Frauen auf die Europameisterschaft in der Schweiz vorzubereiten. Knapp drei Monate, in denen es um mehr geht als nur den Feinschliff – wie auch das 4:0 in Schottland trotz vieler Tore phasenweise zeigte.

Dabei greift der Bundestrainer auch auf einige junge Talente zurück, die dem Team frischen Wind verleihen sollen. Doch wer sind die Gesichter dieser neuen Generation und wie schnell können sie den DFB-Frauen helfen?