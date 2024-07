Harry Kane als Sinnbild für ganz England, drei Deutsche glänzen: So schlagen sich die Spieler des FC Bayern München bei der EM 2024

© getty

FC Bayern München: Harry Kane (Stürmer, England)

4 Spiele, 2 Tore, 0 Assists

Zwei Tore in vier Spielen sind sicherlich nicht schlecht, dennoch steht Kane sinnbildlich für die bisherige Performance von England bei der EM. Alles ist ausbaufähig.

Die Three Lions blieben bisher meilenweit hinter ihren Erwartungen zurück, nicht ein Spiel wurde bisher überzeugend gewonnen. Sie dürfen sich sogar glücklich schätzen, dass sie überhaupt im Viertelfinale stehen. Im Achtelfinale rettete Jude Bellingham England in der Nachspielzeit mit einem Fallrückziehertor in die Verlängerung, kurz nach Wiederanpfiff bescherte Kane den Siegtreffer. Sein erstes Tor erzielte er auf ähnliche Art und Weise aus kürzester Distanz.

Das war es dann aber auch von Kane, der kaum bis gar nicht ins englische Spiel eingebunden wird. Ein Grund dafür ist die taktische Ausrichtung von Trainer Gareth Southgate, der seinen Torjäger nicht die Freiheiten gibt, die er über Jahre hinweg bei Tottenham Hotspur hatte oder nun auch beim FC Bayern hat.

Kane bleibt meist an vorderster Stelle kleben, wodurch sein Alleinstellungsmerkmal nicht zur Geltung kommt. Der 30-Jährige lässt sich gerne fallen, kurbelt Angriffe selbst an, um dann in die gefährliche Zone vorzustoßen. Diese Wucht fehlte ihm bisweilen komplett. Das hatte sich schon zum Auftakt bemerkbar gemacht, als er gegen Serbien zur Pause auf gerade einmal zwei Ballkontakte gekommen war.

Doch ganz von der Schuld befreit ist Kane nicht. Er wirkte häufig zu statisch, ideenlos sich zu von seinen Gegenspielern zu befreien und legte ab und an sogar eine schlechte Körpersprache an den Tag. Zu wenig, wie inzwischen auch die Presse angeprangert hat. Die schonungsloseste Abrechnung kassierte er von Didi Hamann.

"Von ihm muss mehr kommen bei dieser Endrunde. Er hat hier in vier Spielen nichts geleistet, außer ein paarmal abzustauben", sagte der ehemalige Profi und heutige TV-Experte nach dem Achtelfinale und hatte damit nicht ganz Unrecht.