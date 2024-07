"Das ist praktisch ein ganz neues Team": José Mourinho nennt seine größte Überraschung der EM 2024

Dort gelang dem Team von Trainer Luis de la Fuente im Achtelfinale zunächst ein klares 4:1 gegen Georgien, im Viertelfinale setzten sich die Spanier dann mit 2:1 nach Verlängerung gegen Gastgeber Deutschland durch.

Ob die Spanier in Deutschland den ganzen Weg bis zu ihrem vierten EM-Titel gehen, wird sich nun in den nächsten Tagen zeigen.

Am Dienstag steigt das Halbfinale gegen Frankreich. In einem möglichen Endspiel am Sonntag in Berlin würden England oder die Niederlande als Gegner warten.