"Es ihm ungemütlich machen": Frankreich nimmt Lamine Yamal ins Visier

Lamine Yamal hat seit seinem Debüt für Spanien im September 2023 zwölf Länderspiele absolviert und dabei zwei Tore erzielt. Sollte er bei der EM in den zwei möglichen noch verbleibenden Duellen treffen, wäre er der jüngste Torschütze der Turniergeschichte. Zum jüngsten Spieler wurde er bereits mit seinem Einsatz im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien.

Les Bleus wollen am Dienstag gegen Spanien in München in ihr viertes Finale bei einem großen Turnier unter Trainer Didier Deschamps einziehen: 2016 verlor Frankreich das EM-Endspiel gegen Portugal mit 0:1 nach Verlängerung, 2018 gelang ein 4:2 im WM-Finale gegen Kroatien und bei der WM 2022 unterlag die Équipe Tricolore Argentinien nach einem 3:3 im Elfmeterschießen.