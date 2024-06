Offiziell! José Mourinho neuer Trainer bei Fenerbahce

Zuletzt stand "the special one" in Italien bei der AS Rom unter Vertrag, wurde dort aber Mitte Januar entlassen. In Istanbul folgt der zweimalige Champions-League-Sieger auf Ismail Kartal, der trotz nur einer Niederlage in 38 Ligaspielen und 99 Punkten hinter Stadtrivale Galatasaray nur Zweiter geworden war.

Mourinho war schon seit längerem mit einem möglichen Engagement bei Fenerbahce in Verbindung gebracht worden. Allerdings hatte auch der Istanbuler Stadtrivale Besiktas Interesse an dem Starcoach.

"Wir haben José Mourinho vor einem Monat kontaktiert und er hat sich über unser Angebot gefreut", gab sich Hüseyin Yücel, Vizepräsident von Besiktas, Mitte Mai noch optimistisch.