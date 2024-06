Nationalistische Gesänge: UEFA greift gegen Albaniens Mirlind Daku hart durch

Der europäische Verband begründete die zwei Spiele Sperre mit "Nichtbeachtung der allgemeinen Verhaltensgrundsätze, wegen Verstoßes gegen die Grundregeln guten Benehmens, wegen Nutzung von Sportveranstaltungen für Bekundungen nichtsportlicher Art und wegen Verunglimpfung des Fußballsports." Der albanische Verband bekam eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro aufgrund einer provozierenden Botschaft aufgebrummt.

Daku selbst hatte zuvor bereits auf Facebook geschrieben: "Sorry, wenn ich jemanden beleidigt habe." Und weiter: "Wie bei jedem Fußballer sind die Emotionen in diesen Momenten auf einem anderen Level, was nur auf dem Spielfeld verstanden werden kann. Es ist schwer, das Gefühl, für dieses Nationalteam zu spielen, zu beschreiben, für diese wunderbaren Fans, die uns uneingeschränkte Liebe geben."

Daku hatte nach Abpfiff per Megafon anti-nordmazedonische Sprechchöre angeleitet. Der dortige Verband empörte sich über "skandalöses" Verhalten.