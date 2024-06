"Tötet Serben!": Serbien droht nach Hassparolen mit EM-Rückzug

Die serbischen Fans hätten sich "viel besser" verhalten, betonte Surbatovic: "Wir Serben sind Gentlemen und haben ein offenes Herz. Deswegen bitte ich die anderen Fans, sich auch so zu verhalten."

Serbien hat sein erstes Gruppenspiel gegen England knapp mit 0:1 verloren. Am Donnerstag (15 Uhr) trifft das Team in der Allianz Arena in München auf Slowenien.