EM-Finale statt Schule? Spaniens Wunderkind Lamine Yamal über seine Sommerpläne

Das 16 Jahre alte Mega-Talent Lamine Yamal vom FC Barcelona hat erklärt, dass er darauf hofft, so lange wie möglich mit Spanien bei der Europameisterschaft in Deutschland mit dabei zu sein - um vor den Sommerferien nicht mehr in die Schule zu müssen.

Yamal muss während des EM-Turniers seine Tests und Hausaufgaben für die Schule neben den Vorbereitungen auf die nächsten Partien der Furia Roja online machen.

Yamal sagte Cadena COPE: "Wie viele Stunden ich am Tag lerne? Das ist nichts, was ich mir genau vornehme und sagte 'Heute mindestens zwei Stunden'. Wir haben viel Freizeit. Wenn ich also in meinem Zimmer bin und nichts zu tun habe, nehme ich das iPad und mache ein paar Hausaufgaben. Wenn aber Nico [Williams] oder Fermín [López] sagen, dass wir PlayStation spielen sollen, gehe ich mit ihnen runter."