Deutschland, EM 2024: Möglicher Gegner DFB-Team im Viertelfinale der Fußball Europameisterschaft

Deutschland, EM 2024: Mögliche Gegner DFB-Team im Viertelfinale der Fußball Europameisterschaft - Das potentielle Viertelfinale

Datum Uhrzeit Mögliche Gegner Spielort Fr., 5. Juli 18 Uhr Spanien/Georgien Stuttgart

Als Sieger des Achtelfinals gegen Dänemark erwartet das DFB-Team aller Voraussicht nach ein echter Brocken - das steht zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht ganz fest. Spanien muss sich am morgigen Sonntag, dem 30. Juni, nämlich erstmal gegen Georgien beweisen.

Der Kracher würde am 5. Juli um 18 Uhr in Stuttgart stattfinden. Der Traum, am Ende im Finale in Berlin zu stehen, rückt damit immer näher. Das Endspiel ist für den 14. Juli um 21 Uhr terminiert.