EM 2024 in Deutschland, Viertelfinale: Datum, Orte, Spielplan, Zeitplan, Paarungen, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

EM 2024 in Deutschland, Viertelfinale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Sämtliche Viertelfinalspiele findet Ihr nur bei einer Anlaufstelle: MagentaTV! Der Pay-TV-Dienst strahlt alle Spiele des Turniers live und in voller Länge aus, so selbstredend auch in der kommenden K.o.-Runde. Der einzige Haken: Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Alternativ werden die allermeisten Partien auch im Free-TV und Livestream übertragen, und zwar von der ARD, dem ZDF, und RTL. Welcher Sender für welche Duelle zuständig sein wird, steht allerdings bislang noch nicht fest. Parallel bieten die drei Sender auch Livestreams an - in den ersten beiden Fällen kostenfrei, bei RTL+ an ein Abo gebunden.