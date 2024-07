DFB-Team, News und Gerüchte: "Aktivität im Verteidigen nicht die größte!" Ilkay Gündogan mit Ansage an Lamine Yamal

© getty

DFB-Team, News: Ilkay Gündogan mit Ansage an Lamine Yamal

Kapitän Ilkay Gündogan hat vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien vor Toptalent Lamine Yamal gewarnt, gleichzeitig aber auch Schwächen seines Klubkollegen des FC Barcelona verraten. "Er muss noch viel lernen. Gerade seine Aktivität im Verteidigen ist nicht die größte. Da gibt es für uns vielleicht Möglichkeiten, Räume zu bespielen, die er nicht so gut abdeckt", sagte Gündogan in der ARD.

In der Vorwärtsbewegung sei Yamal dagegen nur schwer zu stoppen. "Wenn du die Bälle zu schnell verlierst, ist er vielleicht der Haupt-Umschaltspieler der Spanier, fast schon auch der gefährlichste", sagte Gündogan.

Verstecken müsse sich die deutsche Mannschaft am Freitag in Stuttgart (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) aber keineswegs. "Wir können und werden mehr als mithalten, wir haben auch extreme Qualitäten. Ich glaube, dass sie mehr Respekt vor uns haben, als sie gerade öffentlich zugeben. Das Kroatien-Spiel war nicht so deutlich, wie es vom Ergebnis her scheint. Auch Georgien hat ein, zwei Schwachstellen aufgezeigt", sagte der Barca-Profi. Gegen Kroatien hatten die Spanier mit 3:0, gegen Georgien mit 4:1 gewonnen.

Von einem vorweggenommenen Endspiel wollte Gündogan zwar nicht sprechen, gab aber zu: "Vom Fußballerischen und der Attraktivität, aber auch der Effektivität her stoßen zwei der aktuell drei, vier besten Mannschaften aufeinander."