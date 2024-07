"Das sollte man schon wissen": Jens Lehmann von Julian Nagelsmann irritiert

"Ich sehe es nicht kommen, dass wir mit einer Fünfer- oder Dreierkette spielen. Ich weiß nicht, wie da die Pläne des Trainers sind", hatte der Profi des FC Bayern München am Montag über die Ausrichtung der DFB-Auswahl im EM-Viertelfinale gegen Spanien (Freitag, 18 Uhr) gesagt.

Lehmann wunderte sich in diesem Zusammenhang über Nagelsmann. "Joshua Kimmich hat es in der Pressekonferenz gesagt: Er weiß selbst noch nicht, in welchem System sie spielen wollen. Das finde ich ein bisschen irritierend. Wenn das Spiel am Freitag ist, sollte man am Montag schon wissen, in welchem System man spielen will", meinte der 54-Jährige bei WELT TV.

Lehmann absolvierte 61 Länderspiele für Deutschland und war beim Sommermärchen 2006 die Nummer 1 im deutschen Kasten. 2011 beendete er seine aktive Laufbahn beim FC Arsenal.