Deutscher Giroud? Warum Kai Havertz unabhängig von Toren wichtig für das DFB-Team ist

Kai Havertz bei der EM: Zwei Elfmetertore, viele vergebene Chancen

Während Giroud 2018 überhaut gar nicht traf, markierte Havertz bei dieser EM immerhin bereits zwei Treffer. Beide jedoch per Elfmeter. Nur per Elfmeter, wie mancher einwerfen würde. Übrigens treffen auch die Stamm-Mittelstürmer der anderen Titelkandidaten noch nicht verlässlich: Spaniens Alvaro Morata und Frankreichs Kylian Mbappé stehen bei einem Tor, Englands Harry Kane immerhin bei zwei und Portugals Cristiano Ronaldo netzte noch gar nicht - nicht einmal per Elfmeter.

Havertz verwandelte dagegen vom Punkt zur Ergebniskosmetik beim 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland und zur so wichtigen Führung beim Achtelfinal-Sieg gegen Dänemark, der das Duell mit Spanien im Viertelfinale ermöglichte. "Außergewöhnlich" nannte Deutschlands Keeper Manuel Neuer Havertz' Qualitäten bei Elfmetern. "Das ist sehr schwer mit dieser Verzögerung beim Anlauf und dieser Präzision im Abschluss." Aus dem Spiel heraus ließ Havertz diese Präzision gegen Dänemark jedoch trotz bester Gelegenheiten erneut vermissen, gleich vier herausragende Chancen vergab er.

Ja, Havertz hätte mindestens ein Tor machen müssen. Generell spricht es aber für ihn, dass er überhaupt in diese gefährlichen Situationen gekommen ist. Beispielsweise in der 59. Minute, als er zunächst zwei Gegenspieler aussteigen ließ, um dann mit einem sehenswerten Chip ganz knapp zu scheitern. Oder in der 10. bei einer anspruchsvollen Direktabnahme. Wiederholt setzte Havertz auch seine Mitspieler stark in Szene, etwa Leroy Sané bei dessen Topchance in Minute 64.