Ein noch größeres Janusgesicht als der FC Bayern München! Erkenntnisse zum Sieg des BVB gegen PSG im Halbfinale der Champions League

Nur wenige Tage nach dem desolaten 1:4 bei RB Leipzig hat der BVB in der Champions League nicht zum ersten Mal in dieser Saison ein komplett anderes Gesicht gezeigt und das Starensemble von PSG verdient mit 1:0 (1:0) geschlagen.

Das lag auch an dem Umstand, dass gleich mehrere Spieler von Borussia Dortmund die Superhelden-Maske aufzogen - und damit ist nicht nur Siegtorschütze Niclas Füllkrug gemeint.

Der Erfolg sicherte Borussia Dortmund obendrein das Ticket für die Königsklasse in der kommenden Spielzeit. Deutschland darf sich ab sofort über fünf Startplätze freuen. Die Klatsche am vergangenen Wochenende, die in der Vergangenheit noch höchst dramatisch für die hohen Ziele des Vereins gewesen wäre, ist somit völlig egal.

Der Blick geht wie auch beim FC Bayern München also nur noch in eine Richtung: Wembley! Das Ergebnis darf aber hinsichtlich des schweren Rückspiels in Paris in weniger als einer Woche auch nicht über die Baustellen der Borussia hinwegtäuschen.