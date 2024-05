"Überhaupt nicht zufrieden": Hans-Joachim Watzke mit gemsichten Gefühlen bei erstem Saisonfazit des BVB

"Das ist natürlich sehr unterschiedlich zu bewerten. Ich bin mit dem fünften Platz Tabellenplatz überhaupt nicht zufrieden, da müssen wir nicht darüber reden. Das ist definitiv nicht unser Anspruch", sagte Watzke am DAZN-Mikrofon vor dem Anpfiff.

Der Einzug in das Halbfinale der Champions League sei hingegen "großartig", betonte der 64-Jährige: "Insofern ist das ein sehr gemischtes Bild. Wenn wir uns am Ende für die Champions League qualifizieren, ist das noch in Ordnung. Aber wir müssen in der Bundesliga wieder höher."

Watzke, der den Staffelstab im kommenden Jahr an Lars Ricken endgültig abgeben wird, verwies aber auch auf den möglichen fünften CL-Platz der Bundesliga. "Das ist natürlich toll. Wenn wir heute gewinnen, wäre automatisch der fünfte Champions-League-Platz da. Das wäre ein schöner Doppeleffekt", sagte er.

Auf die Frage nach seinem Nachfolger, der am Mittwoch seinen ersten Tag als Geschäftsführer Sport hatte, reagierte Watzke mit einem Augenzwinkern: "Lars ist heute ja den ersten Tag verantwortlich. Wenn es nicht läuft, wird er aber nicht verantwortlich gemacht"