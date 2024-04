Zukunft von Edin Terzic beim BVB ist offenbar gesichert - Trainerwechsel soll bei Borussia Dortmund kein Thema sein

Vor allem der Vorstoß ins Halbfinale der Champions League am Dienstag hat Terzic bei Dortmunds Verantwortlichen wohl entscheidend den Rücken gestärkt. Der BVB sorgte für eine magische Nacht im Signal-Iduna-Park, schaffte durch einen 4:2-Sieg gegen Atlético Madrid erstmals seit 2013 den Sprung unter die vier besten Mannschaften Europas. Dort treffen die Dortmunder nun auf Paris Saint-Germain.

Neben dem Traum vom Champions-League-Finale muss der BVB in den kommenden Wochen aber vor allem den Liga-Alltag erfolgreich bewältigen. Darauf, dass der fünfte Platz möglicherweise für die Teilnahme an der Königsklasse reicht, will man sich nicht verlassen.

Umso wichtiger wird das direkte Duell mit RB Leipzig, dem aktuellen Viertplatzierten, am 31. Spieltag. Derzeit sind der BVB und die Sachsen punktgleich, Leipzig hat aber das bessere Torverhältnis. Vor dem Spiel bei RB bekommt es Dortmund am Sonntag noch mit dem frischgebackenen Meister Bayer Leverkusen zu tun.