Hat das Formtief von Niclas Füllkrug schwerwiegende Folgen? Die größte Baustelle des BVB befindet sich im Sturm

Stürmer-Debatte beim BVB: Edin Terzic nicht verwundert

Daher zeigte sich Terzic ob der Stürmer-Debatte rund um den BVB auch nicht verwundert. "Wenn du Stürmer von Borussia Dortmund bist und neun Spiele nicht getroffen hast, ist das natürlich ein Thema in der Öffentlichkeit", erklärte er auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Gladbach. Am Samstag gab er deshalb wenig überraschend Sébastien Haller den Vorzug.

Der Ivorer hatte nach zuletzt aufsteigender Form in Madrid den so wichtigen Anschlusstreffer erzielt und sich den Platz in der Startelf verdient. Doch nach nur zwei Minuten tat er sich derart weh, dass sein Arbeitstag auch schon wieder beendet war. Es muss abgewartet werden, wie schlimm Hallers Verletzung ist - möglicherweise droht sogar das vorzeitige Saison-Aus.

Anstelle von Füllkrug ließ Terzic jedoch umgehend Youssoufa Moukoko das Aufwärm-Leibchen anziehen. Füllkrug schmorte hingegen erstmals in dieser Bundesliga-Saison für 90 Minuten auf der Bank. Einen Konkurrenzkampf mit dem 19-Jährigen muss er nach dessen Leistung aber nicht befürchten.

Das Talent offenbarte ein weiteres Mal, wie groß Dortmunds Sturmproblematik derzeit ist. Kein Abschluss, zwölf Ballaktionen und vier Ballverluste lautete die Ausbeute von Moukoko, ehe er zur 71. Minute für Mats Hummels wieder ausgewechselt wurde. Eine Höchststrafe, die mit der völlig unnötigen Gelb-Roten Karte für Karim Adeyemi zu begründen ist.