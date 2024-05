Thomas Tuchel brennt für den FC Bayern München - und die Spieler für ihn: Erkenntnisse zum Remis gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League

© getty

Warum Real Madrid ein Vorbild für den FC Bayern München sein muss

Zu allem Überfluss stellte Real Madrid eindrucksvoll unter Beweis, was der FC Bayern in den vergangenen Jahren in Sachen Kaderzusammenstellung und Transfers falsch gemacht hat.

Der viel zitierte Umbruch hat bei den Königlichen längst stattgefunden. Nach einer im Rückblick mehr als durchwachsenen Transferperiode in der Saison 2019/20 mit den Verpflichtungen von Eden Hazard (115 Millionen Euro) oder Luka Jovic (63 Mio. Euro) haben sich die Los Blancos in der Folge punktuell verstärkt und ausnahmslos richtige Entscheidungen getroffen. Längst werden nicht mehr nur fertige Weltstars verpflichtet.

Zu nennen sind vor allen Dingen die Transfers von Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger und Jude Bellingham. Sie alle führten zu einem weichen und sauberen Übergang, sodass es kaum Sorgen bei den bevorstehenden Abgängen der alternden Stars wie Luka Modric gibt.

Zwar geben die Madrilenen auch weiterhin regelmäßig utopische Summen für Spieler aus, die in München in dieser Häufigkeit sicher nicht aufgerufen werden können, jedoch wird das Geld auch sinnvoll für einen hohen Standard an Qualität ausgegeben. Zudem liefern die Altgedienten um Toni Kroos weiterhin ab und sorgen für die perfekte Symbiose.