BVB, Erkenntnisse zur Niederlage von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Mats Hummels zerstört mögliches Statement - Thomas Meunier als Sinnbild für Kaderplanung

Mats Hummels hat Borussia Dortmund bei der Niederlage gegen RB Leipzig um ein Statement gebracht. Die Startelf-Nominierung von Thomas Meunier war derweil sinnbildlich für die Kaderplanung und Gregor Kobel wird immer mehr zur ärmsten Sau beim BVB. Drei Erkenntnisse zum nächsten schwarzgelben Rückschlag.

Nach der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig muss Borussia Dortmund sich ernsthafte Sorgen um die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison machen. Auf die viertplatzierten Sachsen beträgt der Rückstand drei Partien vor dem Ende der Hinrunde besorgniserregende vier Punkte.

© getty

BVB: Mats Hummels zerstört mögliches Statement

Es war alles angerichtet beim BVB, der Kritik der vergangenen Wochen und dem Tiefpunkt im DFB-Pokal mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Leipzig Wind aus den Segeln zu nehmen. Doch Mats Hummels machte die durchaus guten ersten zehn Minuten mit seiner Notbremse zunichte.

Der eigentlich für sein Gespür in brenzlichen Situationen bekannte Abwehrchef entschied sich dazu, den alleine auf Torhüter Gregor Kobel zustürmenden Loïs Openda von den Beinen zu holen. Weil sich der entscheidende Kontakt außerhalb des Strafraums abspielte, sah Hummels folgerichtig die Rote Karte.

Zunächst hatte die Entscheidung des 34-Jährigen, Openda zu foulen, etwas mehr Sinn ergeben. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte ursprünglich auf Elfmeter entschieden und richtigerweise den Gelben Karton gezückt, musste diesen aber nach Eingreifen des VAR durch die rote Variante austauschen - Leipzigs Elfmeterschütze hätte also erst den seit Wochen glänzenden Kobel überwinden müssen und Dortmund hätte im schlechtesten Fall gute 80 Minuten Zeit gehabt, den Rückstand aufzuholen. Wohlgemerkt mit elf Mann.

Allerdings muss sich Hummels auch die Frage gefallen lassen, warum er das Risiko in dieser frühen Phase überhaupt eingegangen ist. Zum einen hätte Kobel noch bessere Chancen gegen den sprintenden Openda im direkten Duell als vom Punkt gehabt. Zum anderen hätte nicht zur Debatte gestanden, dass der BVB mit voller Kapelle weiterhin an seiner Spielidee festhalten kann. Das gab auch Hummels bei seiner anschließenden Entschuldigung zu.

Die Kritik von Trainer Edin Terzic an Hummels war dementsprechend mehr als berechtigt. "Mats weiß es selbst: Er hätte da nicht runtergehen sollen, nicht in dieser Aktion und vor allem nicht in dieser Minute des Spiels. Wenn wir in der 75. oder 80. Minute sind, dann können wir das Risiko vielleicht eingehen. Dann müssen wir akzeptieren, dass wir ein Tor kassieren", sagte dieser bei Sky.

BVB überzeugt kämpferisch, verliert aber verdient

So war es über weite Strecken ein Spiel auf ein Tor. Leipzig drückte pausenlos auf die Führung und erarbeitete sich ein beachtliches Chancenplus (3,24 zu 1,85 expected Goals). Schließlich sorgte ein Eigentor von Ramy Bensebaini für die verdiente Führung.

Noch ärgerlicher macht Hummels' Blackout, dass der BVB auch nach der Roten Karte ein gemessen an den Umständen gutes Spiel ablieferte. Dortmund gewann mehr Zweikämpfe und war in den Umschaltmomenten stets gefährlich. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang sogar der zwischenzeitliche Ausgleich nach einem kleinen Powerplay. Auch nach der erneuten Leipziger Führung strahlte die Borussia vor allem in der wilden Schlussphase Gefahr aus, belohnte sich letztlich aber erst, als bereits das 1:3 gefallen war.

So steht der BVB mal wieder mit leeren Händen da, wäre ein Sieg in der aktuellen Phase doch viel mehr als drei Punkte wert gewesen. Stattdessen bleibt die Kritik an Terzic und dessen Spielweise, die dank Hummels gegen Leipzig gar nicht zu bewerten war. Daran ändert auch der kämpferisch beachtliche Auftritt seiner Mannschaft erstmal nichts.