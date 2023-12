BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: Mats Hummels mit entscheidendem Schönheitsfehler - U23-Spieler überzeugt

Borussia Dortmund hat am 13. Spieltag der Bundesliga ein 1:1 (1:0) bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen geholt. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

© imago images Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Gregor Kobel Der Schweizer ließ sich nicht zu Schulden kommen und zeigte fünf Paraden. Kobel war beim Freistoß von Grimaldo zur Stelle (31.) und klärte auch eine Hereingabe von Hofmann reaktionsschnell mit dem Fuß (57.). Beim Gegentor machtlos. Note: 2,5.

© imago images Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Marius Wolf Rutschte für den erkrankten Ramy Bensebaini in die Elf und verteidigte hinten rechts. Erwischte eine gute Anfangsphase und war Ausgangspunkt des Spielzugs, der zum 1:0 führte. Sein gut gedachter Steilpass auf Reus, der frei durch war, geriet etwas zu weit (29.). Hatte Glück, dass seine Unachtsamkeit beim Wirtz-Treffer wegen vorherigem Abseits keinen Schaden nach sich zog (45.+1). Verlor Torschütze Boniface beim 1:1 aus den Augen. Unterirdisch war Wolfs Passquote: In den 90 Minuten brachte er nur 18 seiner 33 Pässe an den Mann. Note: 4.

© getty Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Mats Hummels Lieferte sich viele Duelle mit Boniface und ging daraus öfter als Sieger denn als Verlierer hervor, wenngleich er bei dessen Kopfballchance zu spät kam (38.). Ähnlich überragend wie schon gegen Mailand waren Hummels' Antizipation und Vorwärtsverteidigung: Nach einer Stunde stand er schon bei neun klärenden Aktionen (insgesamt 13, Bestwert eines BVB-Spielers in dieser BL-Saison). Sagenhaft sein Tackling in letzter Sekunde gegen Palacios (62.). Leistete sich einen direkten Ball zum Gegner im Spielaufbau (21.). Beim 1:1 verspekulierte sich Hummels allerdings, so dass er den Raum für Vorlagengeber Schick aufmachte. Note: 2.

© imago images Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Nico Schlotterbeck Schlimmer Fehlpass im Aufbau (18.), kurz darauf jedoch mit einem starken Pass in der Spieleröffnung ins Zentrum zu Füllkrug. Ließ sich nach einer Ecke von Tah zu leicht abschütteln, das hätte auch ins Auge gehen können (26.). Davon abgesehen mit einer soliden Vorstellung. Musste wie schon in Mailand frühzeitig ausgewechselt werden. Note: 3,5.

© getty Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Julian Ryerson Der flexible Norweger war diesmal als Linksverteidiger gefragt und machte seine Sache außerordentlich gut. Gegen den Ball gewohnt bissig und auch sehr aufmerksam. In den ersten 45 Minuten gewann er jeden seiner fünf Zweikämpfe und kam da bereits auf fünf klärende Aktionen, am Ende war er mit einer Quote von knapp 89 Prozent gewonnener Duelle Dortmunds bester Zweikämpfer. Das Sahnehäubchen natürlich sein toller Lauf und trockener Abschluss zum 1:0 - es war schon Ryersons drittes Saisontor. Note: 1,5.

© getty Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Emre Can Der Kapitän kümmerte sich vorrangig um Wirtz. Can kippte gegen den Ball situativ auf eine Linie mit der Innenverteidigung ab. In der 60. Minute leistete er sich einen bitteren Fehlpass im Aufbau, auch in der 73. verlor er am eigenen Strafraum die Kugel. War im Glück, dass sein Foul an Palacios an der Strafraumkante keinen Elfmeter nach sich zog (61.). Note: 4.

© imago images Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Marcel Sabitzer Seine artistische Weiterleitung mit der Hacke ermöglichte Füllkrug die Vorlage zum 1:0. Tolle Grätsche, mit der er einen Leverkusener Steilpass aufhielt (36.). Der Österreicher bekam es meist mit Hofmann zu tun und arbeitete unermüdlich gegen den Ball, verlor in Ballbesitz aber zu viele Bälle. Note: 4.

© imago images Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Marco Reus Zur Pause nur mit 13 Ballaktionen - die wenigsten aller Dortmunder. Ganz entscheidend war jedoch, dass er kurz vor dem 1:0 vor Palacios am Ball war und die Kugel zu Sabitzer spitzelte. Reus war ansonsten viel gegen den Ball gefordert und kam dabei auch auf einige ordentliche Balleroberungen. Klaute beispielsweise Palacios den Ball, was Füllkrugs Chance ermöglichte (68.). Ordentliche Vorstellung. Note: 3.

© imago images Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Julian Brandt Brandt spielte im Zentrum und war in Halbzeit eins der passsicherste Dortmunder Offensivspieler. Auch gegen den Ball viel gefordert. Seine Klärungsaktion im eigenen Strafraum geriet etwas zu kurz, so dass Xhaka zu einem guten Abschluss kommen konnte (21.). Sein gut getimter Pass schickte Bynoe-Gittens auf die Reise und ermöglichte diesen vielversprechenden Konter (51.). Scheiterte kurz darauf selbst zweifach mit Abschlüssen. Note: 3.

© getty Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Jamie Bynoe-Gittens Zum ersten Mal in seiner Profikarriere stand der Engländer dreimal in Folge in einem Pflichtspiel in der Startelf. Sehr wichtig in der Entstehung des 1:0, als er im Zweikampf gegen Xhaka stabil blieb und den Ball behauptete. Versuchte sich in der 36. mit einem Schuss vom Strafraumrand in aussichtsreicher Position, wurde jedoch geblockt. Kurz nach der Pause hatte er bei einem Konter die große Chance auf das 2:0, doch Kossounou brachte ihn noch entscheidend außer Tritt (51.). Note: 3.

© getty Bayer Leverkusen vs. BVB - Noten: Niclas Füllkrug Der Neuner war zum dritten Mal in Folge in einem Bundesligaspiel an einem Treffer beteiligt, indem er beim 1:0 die starke Ab- und somit Vorlage lieferte. Auch danach als Zielspieler gefragt, lieferte sich mit Tah einige packende Duelle. Behauptete sich stark und legte gut auf Reus ab (59.). Neun Minuten später scheiterte er mit einem Linksschuss aus spitzem Winkel am Außennetz. Sekunden vor dem Ende hatte Füllkrug die Kopfballchance zum 2:1, doch der Ball war schwierig zu nehmen. Note: 3.