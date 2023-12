BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart: Nur zwei überzeugen beim Aus im DFB-Pokal

Borussia Dortmund scheidet im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart aus. Wie schon in der Bundesliga war der BVB gegen die Schwaben deutlich unterlegen. Die Noten und Einzelkritiken der Schwarzgelben.

Wieder zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Beispielsweise in der 52. Minute, als Guirassy frei vor ihm auftauchte und er dessen Aktionsradius klug einschränkte, verhinderte in der 58. Minute das 0:2. Beim 0:1 hingegen nahezu chancenlos. Note: 2,5.

VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Marius Wolf

Viel zu fahrig in der Vorwärtsbewegung, viel zu wackelig gegen den Ball. Gewann nur einen von drei Zweikämpfen, brachte lediglich 64 Prozent seiner Pässe an einen Mitspieler. Offensiv zudem kaum mit Einfluss auf das Spiel, so laufstark und bemüht er auch war. Note: 5.