Im Topspiel am 14. Bundesligaspieltag begegnen sich Borussia Dortmund und RB Leipzig. Hier könnt Ihr das gesamte Duell im Liveticker verfolgen.

BVB vs. RB Leipzig - 0:0 Tore / Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug Aufstellung RB Leipzig Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba - Henrichs, A. Haidara, X. Schlager, Raum, Baumgartner, Xavi - Openda Gelbe Karten Rote Karten Hummels (15.)

BVB vs. RB Leipzig: Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - 0:0

19. Edin Terzic reagiert auf den Platzverweis, nimmt mit Jamie Bynoe-Gittens einen Offensiven runter, um mit Niklas Süle die Viererkette wieder auffüllen zu können.

16. Um den fälligen Freistoß in zentraler Position kümmert sich Xavi Simons. Dessen Rechtsschuss aus 16 Metern kommt nicht durch. Emre Can soll beim Blocken mit der Hand am Ball gewesen sein. Das ist zumindest die Meinung der Gäste, nicht aber die der Unparteiischen.

18. Mit einem Mann mehr sind die Sachsen derzeit obenauf, haben das Geschehen komplett an sich gerissen und nisten sich in des Gegners Hälfte ein.

19. Auswechslung Jamie Jermaine Bynoe-Gittens Niklas Süle

15. Dann fällt die Entscheidung. Zwar sieht es verdächtig so aus, als würde das Foul mindestens auf der Linie passieren, doch es wird nach draußen verlegt. So gibt es zwar keinen Elfmeter für Leipzig, dafür aber wird aus der Gelben eine Rote Karte. Mats Hummels muss wegen der Notbremse vom Platz.

12. Elfmeter für RB Leipzig! Eigentlich trägt der BVB einen verheißungsvollen Angriff vor, der aber abgefangen wird. Die Gäste spielen sofort steil. Und der abgefälschte Ball rutscht zu Lois Openda durch. Der Stürmer hat freie Bahn, marschiert in den Sechzehner. Mats Hummels möchte mit einem Tackling retten, trifft von hinten nur die Beine. Da das Foul mit einem Elfmeter bestraft wird, kommt Hummels mit Gelb davon.

15. Rote Karte Mats Julian Hummels

13. Die Elfmeterszene wird ausführlich von den VAR-Kollegen geprüft. Offenbar geht es aber nicht um eine vermeintliche Abseitsposition von Lois Openda. Vielmehr könnte das Foul kanpp außerhalb des Sechzehners stattgefunden haben.

10. Dann geht Emre Can an der Seitenlinie gegen Mohamed Simakan mal forsch hin, spielt bei seinem Tackling aber den Ball. Auch das ist kein Foul. Weiter geht es mit Einwurf.

8. Nicht nur, dass es keine Torabschlüsse gibt und die Strafräume unberührte Zonen bleiben, es gibt darüber hinaus nicht einmal Fouls.

6. Inzwischen geben die Schwarz-Gelben ziemlich eindeutig den Ton an, halten sich immer ausgiebiger in der gegnerischen Hälfte auf. Zug aber kommt nach wie vor nicht rein. Wir müssen uns weiter gedulden.

4. Nun aber schicken sich die Borussen an, aktiv am Spiel teilnehmen zu wollen. Doch auch hier ist das bei Weitem noch nicht zielführend.

2. Im Dortmunder Regen setzen die Gäste so ein wenig auf Verunsicherung beim BVB. Die Leipziger gehen es recht aktiv an. Den Weg in den Sechzehner finden die Rasenballer aber noch nicht.

1. Soeben ertönt der Anpfiff im Signal Iduna Park, die Hausherren stoßen an.

BVB vs. RB Leipzig: Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Sven Jablonski. Der 33-jährige FIFA-Referee leitete vor knapp drei Wochen sein erstes A-Länderspiel und kommt in der Bundesliga heute zu seinem 84. Einsatz. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Sascha Thielert und Lasse Koslowski. Als Vierter Offizieller fungiert Bastian Dankert. Mit der Videoüberwachung wurden Pascal Müller und Christian Gittelmann betraut.

vor Beginn Bei den drei Aufeinandertreffen während der vergangenen Saison gab es ausnahmslos Heimsiege. Die Partie in Dortmund gewann die Borussia mit 2:1. In der Spielzeit davor entführten die Sachsen alle Punkte aus dem Signal Iduna Park. Im April 2022 hieß es 1:4.

vor Beginn Auch bei RB lief zuletzt nicht alles rund. Die letzten beiden Auswärtsspiele wurden in Wolfsburg (1:2) und Manchester (2:3) verloren. Der letzte Sieg in der Fremde liegt einen Monat zurück und wurde in Belgrad eingefahren (2:1). Auswärts ist man Ende Oktober auch aus dem Pokal ausgeschieden (0:1 in Wolfsburg). In der Bundesliga setzte es auf Reisen insgesamt drei Pleiten. National geht das letzte siegreiche Gastspiel auf ein 3:1 Mitte Oktober in Darmstadt zurück.

vor Beginn Für eine tabellarische Verbesserung müssten die Westfalen aber das jüngste Negativerlebnis abschütteln. Die in dieser Saison besonders große Titelchance im DFB-Pokal verspielte der BVB am Mittwoch mit einer 0:2-Niederlage in Stuttgart und hat damit innerhalb eines Monats zwei Pleiten bei den Schwaben einstecken müssen. Zu Hause hingegen passten die Ergebnisse zumeist. Einzig das schmerzliche 0:4 Anfang November gegen den FC Bayern München bescherte den Schwarz-Gelben daheim die einzige Pflichtspielniederlage der laufenden Spielzeit. Seither hat man auf eigener Wiese Newcastle (2:0) und Mönchengladbach (4:2) bezwungen. Dennoch blieben in der Bundesliga jüngst zu viele Punkte liegen.

vor Beginn Zwei Tabellennachbarn bekommen es im Signal Iduna Park miteinander zu tun. Der Fünfte empfängt den Vierten. Zwischen beiden Mannschaften liegt lediglich ein Punkt, womit die Borussen mit einem Heimsieg am heutigen Gegner vorbeiziehen könnten. Die Rasenballer wiesen vor diesem Spieltag übrigens neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen auf.

vor Beginn Im Vergleich zum Pokal-Aus am Mittwoch in Stuttgart nimmt Edin Terzic fünf Wechsel vor. Anstelle von Marius Wolf (Bänderdehnung im Sprunggelenk), Julian Ryerson (Knieverletzung), Marcel Sabitzer (Wadenprobleme), Youssoufa Moukoko (Oberschenkelverletzung) und Karim Adeyemi (Bank) rücken Ramy Bensebaini, Thomas Meunier, Marco Reus, Julian Brandt und Niclas Füllkrug in die Dortmunder Startelf. Auf der Bank sitzen neben den wieder verfügbaren Gio Reyna und Niklas Süle auch erstmals U17-Weltmeister Paris Brunner.

vor Beginn Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 2:1-Heimsieg gegen Heidenheim eine Veränderung. Yussuf Poulsen findet sich auf der Bank wieder. Dafür beordert Marco Rose heute Castello Lukeba in die Leipziger Anfangsformation.

vor Beginn Für RB Leipzig stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba - Henrichs, Haidara, Schlager, Raum, Baumgartner, Simons - Openda.

vor Beginn Zu Beginn der Berichterstattung gilt unser Interesse den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zunächst der Dortmunder Mannschaftsaufstellung: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Özcan, Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug.

vor Beginn Das Topspiel am 14. Spieltag der Bundesliga startet um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem BVB und RB Leipzig.