BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Marco Reus auf Tauchgang - Neuzugang enttäuscht erneut

Nächster Rückschlag für den BVB. Nach dem Aus im DFB-Pokal kassierte Borussia Dortmund in der Bundesliga seine zweite Heimniederlage. Durch das 2:3 (1:1) gegen RB Leipzig droht den ambitionierten Westfalen, dass sie den Anschluss an die Champions-League-Plätze verlieren. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

Ausgerechnet eine der großen BVB-Stützen der letzten Wochen erwies dem Team im Übereifer einen Bärendienst. Ein anderer Verteidiger glänzte als Torjäger und gab den Dortmundern kurz Hoffnung. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmund-Spieler. Hier geht's zum Spielbericht.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Gregor Kobel Verhinderte mit starken Paraden gegen Simakan (19.) und Haidara (21.) einen früheren Rückstand. Beim Eigentor aber genauso machtlos wie beim 1:2 durch Baumgartner (54.). Hielt den BVB gegen Baumgartner (73.) und Sesko (85.) fast bis zum Schluss im Spiel. Note: 2.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Thomas Meunier Rückte für den verletzten Ryerson ins Team. Erster Startelfeinsatz überhaupt in dieser Saison. Mit einer schlecht getimeten Grätsche machte er den Konter scharf, der zum Platzverweis gegen den BVB führte. Hätte sich kurz vor der Halbzeit fast rehabilitiert, als er Blaswich zu einer Glanzparade zwang. Einer der besseren Borussen. Note: 3.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Mats Hummels Rot nach nur zwölf Minuten Arbeitszeit. Dortmunds Rückhalt der vergangenen Wochen mit dem denkbar schlechtesten Auftritt. Kam gegen Openda den berühmten Ticken zu spät. Weil es nach Überprüfung durch den VAR außerhalb des Strafraums war, musste ihn Schiedsrichter Jablonski vom Feld stellen. Keine Bewertung.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Nico Schlotterbeck Zweikampfstärkster Borusse im ersten Durchgang. Ordnete die Dortmunder Abwehr nach Hummels Platzverweis nach Kräften, immer gelang das nicht. Mit den meisten Ballkontakten auf Seiten des BVB. Auch beim letztlich erfolglosen Schlussspurt einer der stärksten Antreiber. Note: 3.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Ramy Bensebaini Der nächste Dortmunder Unglücksrabe. Mit seinem Eigentor nach Raums Ecke brachte der Linksverteidiger die Gäste aus Leipzig mit 1:0 in Führung. Leistete sich deutlich zu viele Ballverluste. Nach vorne ohne Durchschlagskraft. Note: 4,5.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Emre Can Wollte es oft zu gut machen. Zu viele Schnörkel statt des geraden Passes - in Unterzahl sicher nicht das beste Mittel. Der Kapitän mühte sich, sein Team wachzurütteln. Anfangs gelang das kaum. Immerhin: großer Einsatz. Note: 3,5.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Salih Özcan Hatte einen schweren Stand in der defensiven Mitte, als ein Leipziger Angriff nach dem anderen aufs BVB-Tor zu rollte. Verlor etliche wichtige Bälle - gefährlich. Scheiterte kurz vor der Pause mit einem sehenswerten Kopfball-Lupfer an RB-Keeper Blaswich. Starker Einsatz im Duell mit Sesko (76.). Note: 4.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Marco Reus Fing sehr ordentlich an. Sehr aktiv, half auch in der Defensive mit. Tauchte aber ab, als es darauf ankam, Flagge zu zeigen. In der zweiten Hälfte überhaupt kein Faktor mehr. In der 71. Minute hatte Trainer Terzic ein Einsehen und nahm den früheren Kapitän heraus. Note: 5.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Julian Brandt Zurück in der Startelf. Mit sehr viel Leerlauf. Kaum einmal in der Lage, einen guten Angriff der Dortmunder einzuleiten. Dann aber mit dem perfekten Seitenwechsel auf Süle. Schon der sechste Assist des besten BVB-Vorlagengebers in der Liga. Bereitete auch den zweiten Dortmunder Treffer vor. Note: 3.

© imago images BVB, Noten gegen RB Leipzig: Jamie Bynoe-Gittens Schon nach 19 Minuten vom Feld, weil Trainer Terzic mit einem taktischen Wechsel auf Hummels Platzverweis reagieren musste. Keine Bewertung.

© getty BVB, Noten gegen RB Leipzig: Niclas Füllkrug Hing in der Spitze lange Zeit komplett in der Luft. Erst beim Chancen-Dreierpack des BVB vor der Pause voll in Action. Toller Doppelpass mit Meunier, der fast den Ausgleich gebracht hätte. Mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 90. Minute. Note: 3.