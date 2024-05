"Zeichen stehen auf Abschied": BVB-Star offenbar vor Wechsel

Bereits vor eineinhalb Wochen hatte die Bild berichtet, dass Haller mit seiner Situation beim BVB unzufrieden sei und den Verein verlassen dürfe. Ein Transfer nach Istanbul zu Besiktas steht angeblich im Raum.

Der Vertrag des Stürmers von der Elfenbeinküste, der im Sommer 2022 für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt war, läuft noch bis 2026.

In der laufenden Saison, die für den BVB am 1. Juni mit dem Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid endet, kam Haller lediglich in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er drei Tore erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.