BVB - Kommentar zum Aus im DFB-Pokal gegen VfB Stuttgart: Zeit für Konsequenzen! Borussia Dortmund mal wieder am Boden

Borussia Dortmund blamiert sich im DFB-Pokal mit einer schwachen Leistung beim VfB Stuttgart. Es ist kein Zufall, sondern ein hausgemachtes Problem, dass sich der BVB ständig im Kreis dreht. Zeit für Konsequenzen – spätestens im kommenden Sommer. Ein Kommentar.

"Mit gutem Ballbesitz verteidigen", erklärte Edin Terzic vor der Partie beim VfB Stuttgart im ZDF seinen Matchplan. "Fußballerisch eine Katastrophe", wütete Emre Can nach der abermals enttäuschenden 0:2-Niederlage. Es ist ein Gegensatz, wie er in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu sehen war. Zwischen den Aussagen des BVB-Trainers und dem, was seine Mannschaft auf dem Platz zeigt, liegen oft empfindliche Unterschiede. Mutig, Ballbesitz, offensiv - Worte, die der 41-Jährige in dieser Saison mehrfach verwendet hat. Die Realität sieht anders aus. Borussia Dortmund spielt destruktiven, zaghaften und defensiven Fußball. Kaum ein Rädchen greift dabei in das andere. Jeder Verteidiger wirkte in Stuttgart auf sich allein gestellt, jeder Angreifer in Umschaltsituationen ebenso. Keine Geschlossenheit und auch keine Intensität. "Gegen den Ball, wie wir anlaufen, so kann es nicht weitergehen", erklärte Can, der als einziger Defensivspieler noch überwiegend gute Aktionen hatte. In den vergangenen Wochen häufen sich damit die Aussagen von Spielern, welche die generelle Ausrichtung in Frage stellen.

© getty BVB: Edin Terzic ist nicht allein das Problem Die Ratlosigkeit, mit der regelmäßig Rückschläge analysiert werden, spricht Bände. Es scheint auch deshalb keine Antworten zu geben, weil offenbar intern nicht die richtigen Ansätze gefunden werden. Nicht erst seit der Übernahme von Terzic dreht sich die Borussia im ewigen Kreis - und versteckt sich dabei hinter den immer selben Argumenten. Erst auf der Mitgliederversammlung hatte Hans-Joachim Watzke vor einigen Wochen eine Wagenburg gegen die Medien errichtet: "Ich muss mich jede Woche vergewissern, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen. Borussia Dortmund hat sich davon nicht zerstören lassen!" Es gehe nur darum Klicks zu generieren und den BVB zu zerstören. Doch das gelingt dem Klub regelmäßig ganz von selbst. Watzke und Co. verweisen immer wieder auf die vermeintlich starke Bilanz im Jahr 2023. Schaut man sich die Ergebnisse an, so wäre es unangebracht, Dortmund eine katastrophale Situation anzudichten. Allerdings muss man sich beim BVB die Frage stellen, ob das der eigene Anspruch ist oder ob einige Entwicklungen nicht zu positiv betrachtet werden. In der vergangenen Saison profitierte man im Meisterschaftskampf von einer außergewöhnlich schwachen Bayern-Leistung und zog daraus offenbar falsche Schlüsse. In dieser Saison zeigte man in der Champions League die eine oder andere ordentliche Leistung, hatte aber auch viel Spielglück. Auch hier scheint es falsche Schlussfolgerungen gegeben zu haben.