BVB - Erkenntnisse nach dem Kantersieg gegen Köln: Borussia Dortmund muss sich gegen den FC Bayern beweisen

Borussia Dortmund grüßt nach dem Kantersieg über den 1. FC Köln vorübergehend von der Tabellenspitze, muss sich im Topspiel in München nach der Länderspielpause aber erstmal beweisen. Edin Terzic kann sich trotz der angespannten Personalsituation zudem auf nahezu alle seine Spieler verlassen - ein Sorgenkind bleibt allerdings. Die Erkenntnisse zum BVB-Triumph.

Das Titelrennen mit dem FC Bayern spitzt sich derweil zu. Der Rekordmeister kann am Sonntag mit einem Remis in Leverkusen aber wieder die Tabellenführung übernehmen. Bei einem Sieg würden die beiden Rivalen vor dem Duell am 1. April nach der nun anstehenden Länderspielpause zwei Punkte trennen. Es ist also alles angerichtet für den großen Showdown.

© getty

BVB: Die womöglich vorerst letzte Chance auf die Meisterschaft

"Ich weiß, es ist ein sehr spannendes Thema. Wir wollen, dass die Leute das genießen, uns spielen zu sehen", sagte Edin Terzic über die BVB-Fans, die ihren Herzensverein während und nach dem Spiel lautstark feierten. "Das tut uns natürlich richtig gut."

Gleichzeitig schränkte der Coach aber auch ein, dass Dortmund schon seit 2019 am Ende eines Spieltages nicht mehr auf dem ersten Platz stand und fragte: "Also mit welchem Recht sollen wir jetzt sagen, dass wir am 34. Spieltag oben stehen?" Auch wenn das nicht bedeuten würde, dass sein Team nicht alles dafür geben werde, die jahrelange Dominanz des FC Bayern zu durchbrechen.

"Das müssen wir noch beweisen, letzte Woche hat es nicht so gut geklappt und in zwei Wochen haben wir die nächste Chance. Dann wollen wir ein richtig gutes Spiel zeigen", ergänzte Terzic und beschrieb mit seiner sehr verhaltenen Wortwahl in Richtung des deutschen Rekordmeisters ungewollt das Problem, was den BVB in den vergangenen Jahren eine weitere Meisterschale nach 2012 mitunter gekostet hat: In den entscheidenden Momenten versteckte sich die Borussia, das zeigten besonders die direkten Duelle gegen die Bayern.

In den letzten zehn Bundesliga-Aufeinandertreffen ging der BVB achtmal - teilweise deutlich - als Verlierer vom Platz. Den letzten Sieg gab es im November 2018 (3:2), in der Hinrunde dieser Spielzeit kam es nach einem Last-minute-Treffer zu einer glücklichen Punkteteilung. Wurde es in der Vergangenheit so richtig ernst, legte Dortmund trotz verschiedener Ausgangspositionen häufig Angsthasen-Fußball an den Tag - wie zum Beispiel 2019, als man einen Vorsprung von neun Punkten leichtsinnig verspielte oder auch stellenweise beim letztlich verdienten Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Chelsea.

Am 1. April hat der BVB also nicht nur irgendeine Chance, wie aus Terzics Worten durchaus abzulesen ist, sondern DIE EINE. Die Borussen müssen sich in München nicht nur "beweisen", sie müssen liefern! Zumal auch alles andere als sicher ist, wie es in den kommenden Jahren um Dortmund steht.

BVB: Edin Terzic kann sich auch auf fast alle Spieler verlassen

Altgediente Spieler wie Mats Hummels oder Marco Reus unterschreiben entweder den letzten Vertrag ihrer Karriere oder verlassen den Verein womöglich. Jude Bellingham könnte im Sommer zum Transferobjekt Nummer eins in Europa werden und auch die Zukunft von einigen anderen Spielern ist ungewiss. Es gilt als nahezu sicher, dass der BVB sich im Sommer zumindest teilweise wieder neu strukturieren muss.

Das Spiel gegen Köln hat allerdings auch gezeigt, dass die Vorzeichen etwas anders sind als noch in der jüngeren Vergangenheit, wenn der BVB die Bayern vor der Brust hatte. Trotz der Ausfälle von gleich sechs Leistungsträgern (Julian Brandt, Karim Adeyemi, Gregor Kobel, Salih Özcan, Jamie Bynoe-Gittens und Emre Can) überzeugten auch die Spieler, die zuletzt unregelmäßig auf dem Platz standen.

"Alle wollen spielen, der Kader ist breit genug. Die Jungs, die spielen, können zeigen, was sie draufhaben", prophezeite Kevin Großkreutz schon Minuten vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon und sollte Recht behalten.

Beispielsweise Mahmoud Dahoud, der nach sieben Monaten mal wieder in der Startelf stand und sofort als Tonangeber im Dreier-Mittelfeld glänzte - und das, obwohl er bereits Gewissheit hat, dass sein auslaufender Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Oder ein Donyell Malen, der erneut auf einen ernüchternden Saisonverlauf zurückblickt und mit einem Tor und zwei Assists eines seiner besten Spiele für den BVB seit dem Wechsel aus Eindhoven machte.

Mit den 28 von 30 möglichen Punkten aus den letzten zehn Bundesligaspielen im Rücken, die auch Terzic stolz betonte, muss der BVB jetzt also in München demonstrieren, dass er reif für den Titel ist. Der Trainer ließ sich auch deshalb doch noch zu einer kleinen Kampfansage hinreißen: "Es ist schön, dass wir das letzte Drittel der Saison so einleiten können, dass es um die Wurst geht. Das wollen wir auch nutzen."

