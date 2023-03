BVB, News und Gerüchte: Zukunft von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund wohl weiterhin offen

Die Zukunft von Raphael Guerreiro beim BVB ist wohl weiterhin offen. Sébastien Haller spricht über seine Leidenszeit während seiner Krebserkrankung. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

Guerreiro wechselte 2016 vom FC Lorient zu Borussia Dortmund. In seinen sieben Jahren beim BVB absolvierte er 214 Pflichtspiele, in denen er 38 Tore erzielte und 45 Treffer vorbereitete.

"Rapha ist in den letzten Jahren häufig als Linksverteidiger aufgeboten worden. Aber wir wissen, dass er auch im Mittelfeld gute Entscheidungen treffen kann", lobte Terzic seinen Schützling.

Eigentlich galt ein ablösefreier Wechsel Guerreiros im Sommer als beschlossene Sache. In den jüngsten Spielen wurde der Portugiese von Trainer Edin Terzic jedoch stets in die Startelf berufen, zuletzt wurde er sogar als Alternative im zentralen Mittelfeld aufgeboten.

Die Dortmunder Verantwortlichen wollen nach Guerreiros Rückkehr von den anstehenden Länderspielen eine Entscheidung bezüglich dessen Zukunft treffen. Nach wie vor soll man in gutem Austausch mit den Beratern des 29-Jährigen stehen.

Raphael Guerreiro könnte trotz seines auslaufenden Vertrages über den Sommer hinaus beim BVB bleiben. Das berichten die Ruhr Nachrichten . Demnach sei der in den vergangenen Wochen häufig spekulierte Abgang des Portugiesen nicht in Stein gemeißelt.

BVB, News: Sébastien Haller spricht über Leidenszeit während Krebs-Erkrankung

Sébastien Haller hat in einem Interview mit dem BVB-Vereinsmagazin ein weiteres Mal über die schwierige Zeit nach dem Bekanntwerden seiner Krebs-Erkrankung gesprochen. "Du fühlst dich schwach und willst einfach nicht aufstehen, der Antrieb fällt dir schwer", sagte der Dortmunder Stürmer. "Aber du musst! Die Kinder sind dann schon in der Schule, du musst dich zwingen, etwas zu essen, danach zu trainieren (...). Das ist hart!"

Haller weiter: "Geh mal in ein Krankenhaus und guck dir Familien an, in denen ein Elternteil von Krebs betroffen ist. Das ist hart, für beide Seiten. Du musst nicht nur gegen die Krankheit, sondern auch für deine Kinder kämpfen."

Kraft habe ihm in dieser Zeit die Unterstützung des BVB sowie das Vertrauen von Coach Edin Terzic gegeben. Nachdem er die komplette Hinrunde aussetzen musste, kehrte er nach der Winterpause wieder auf den Rasen zurück.

Sein erstes Tor gelang Haller dann im Spiel gegen den SC Freiburg Anfang Februar. "Was für ein großartiger Moment! Dieses Tor hat bestätigt, dass der Trainer richtig lag mit seinem Vertrauen in mich. Und ich habe den Job erledigt."

Unterstützung erhielt Haller auch von zahlreichen Fußball-Kollegen wie Unions Timo Baumgartl. "Timo war wie ich an Hodenkrebs erkrankt, er hat sich nach meiner Diagnose sofort bei mir gemeldet und mir viele Ratschläge gegeben."

