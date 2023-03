BVB: Marco Reus will Karriere in Dortmund beenden

Kapitän Marco Reus hofft auf eine Vertragsverlängerung beim Bundesligisten Borussia Dortmund.

"Ich würde meine Karriere gerne hier beenden", sagte Reus nach seinen beiden Treffern beim 6:1 (4:1) gegen den 1. FC Köln bei Sky. Der Kontrakt des 33-Jährigen endet im Sommer, für eine Verlängerung müsste Reus Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Derzeit sei man "in Gesprächen", so Reus: "Alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben." Reus war 2012 zum BVB gewechselt. Auf einen Meistertitel mit den Schwarz-Gelben wartet er noch.