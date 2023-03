BVB - 1. FC Köln 6:1: Guerreiro, Reus und Haller zaubern! Borussia Dortmund nach Kantersieg vorerst Spitzenreiter

Borussia Dortmund hat seine Pflichtaufgabe eindrucksvoll erfüllt und die Tabellenführung der Bundesliga vorerst übernommen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gewann das Samstagabend-Topspiel des 25. Spieltags deutlich mit 6:1 (4:1) gegen den 1. FC Köln. Schon bei einer Punkteteilung in Leverkusen würde der FC Bayern am Sonntag aber wieder von der Spitze grüßen.

Die Tore für den BVB erzielten Raphaël Guerreiro (15.), Sébastien Haller (17., 69.), Marco Reus (32., 70.) und Donyell Malen (36.). Für Köln traf Davie Selke (42.).

Gregor Kobel, der nach seinen muskulären Problemen zuletzt erkältet war, stand erneut nicht im Dortmunder Tor. Ihn vertrat Alexander Meyer.

Es war der höchste Saisonsieg für den BVB, Köln kassierte hingegen noch nie so viele Gegentore unter Trainer Steffen Baumgart.

Selkes Treffer war das erstes Tor eines Köln-Stürmers nach über 800 Minuten.

Nach der Länderspielpause trifft der BVB in der Liga im Spitzenspiel auf den FC Bayern (1. April).

Vor dem Spiel hatte Baumgart Anthony Modestes Sommer-Wechsel von Köln nach Dortmund kritisiert. Nach dessen Einwechslung (72.) gab es ein kleines Pfeifkonzert.

In der Schlussphase der Partie erklärte Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss, dass ein Kameramann des Senders von Pyrotechnik im Stadion am Auge getroffen wurde. Der Kameramann befinde sich auf dem Weg ins Krankenhaus.

BVB - 1. FC Köln: Die Analyse

Im Vergleich zum 2:2 im Revierderby nahm Terzic drei Änderungen vor. Weil Özcan wegen einer Magen-Darm-Grippe kurzfristig passen musste und Can mit einer Gelbsperre fehlte, stand Dahoud als einziger Sechser im gewohnten 4-1-4-1 erstmals seit sieben Monaten wieder in der Startelf. Zudem rückten Süle und Reus für Hummels sowie den an der Schulter verletzten Bynoe-Gittens in die Mannschaft.

Durch ein intensives Pressing ließ der BVB den Kölnern in der Anfangsphase kaum Luft zum Atmen und belohnte sich mit einem frühen Doppelschlag. Erst traf Guerreiro (15.), der seine Rolle als Achter im Halbraum noch etwas offensiver als auf Schalke interpretierte, ehe Haller gegen eine nicht nur in dieser Szene völlig überforderte Defensive der Gäste nur 135 Sekunden später auf 2:0 erhöhte (17.).

Trotz der komfortablen Führung tat sich Dortmund schwer, die Partie zu beruhigen. Köln hatte mehrere Gelegenheiten, den Anschluss zu erzielen. Besonders knapp war es, als Meyer nach einer Unsicherheit vom Pfosten gerettet wurde (21.). Reus' Treffer beendete die kurze Drangphase der Kölner wieder (32., Malen entschied die Partie vorzeitig (36.). Beide Tore waren das Produkt der enormen Spielfreude und brutalen Effektivität, was dem BVB gegen Schalke oder Chelsea noch etwas gefehlt hatte. Auch das 1:4 kurz vor der Pause änderte nichts an Dortmunds Gala-Vorstellung.

Denn spätestens nach dem Seitenwechsel kontrollierte der BVB das Spielgeschehen voll und ganz, während Köln auf Schadensbegrenzung bedacht war - doch auch das verhinderte eine Klatsche nicht. Haller (69.) und Reus (70.) machten das halbe Dutzend noch voll.

BVB- 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: A. Meyer - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Dahoud - Malen (72. Meunier), Bellingham, Guerreiro, Reus (72. Reyna) - Haller (72. Modeste)

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot (59. Martel), Hector - Olesen, Skhiri, Ljubicic, Kainz (58. Huseinbasic) - Adamyan (59. Maina), Selke (69. Tigges)

BVB - 1. FC Köln: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Guerreiro (15.), 2:0 Haller (17.), 3:0 Reus (32.), 4:0 Malen (36.), 4:1 Selke (41.), 5:1 Haller (69.), 6:1 Reus (70.)

Der Star des Spiels: Raphaël Guerreiro (BVB)

Wieder als Achter im Halbraum aufgeboten, war er wie schon auf Schalke der überragende Mann auf dem Platz. Zwei Assists und der Treffer zum 1:0 gingen auf sein Konto. Dazu leitete er das 4:0 als Aufbauspieler zwischen den beiden Innenverteidigern ein. Der Portugiese betreibt weiter Eigenwerbung für einen neuen Vertrag.

Der Flop des Spiels: Benno Schmitz (1. FC Köln)

Obwohl Jonas Hector mit der starken rechten Angriffsseite der Dortmunder alle Hände voll zu tun hatte und nicht immer hinterherkam, erwischte Kölns Rechtsverteidiger einen noch gebrauchteren Tag. Schmitz, dessen Einsatz nach dem Aufwärmen kurzzeitig auf der Kippe stand, verlor allein in den ersten 45 Minuten 13-mal den Ball. Zudem spielte er - abgesehen von seinem Zuspiel auf Selke vor dessen Tor (42.) - einige haarsträubende Fehlpässe.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Hätte nach 27 Minuten durchaus auf Handelfmeter entscheiden können, als Dahoud von Hectors Kopfball an seinem über der Hüfte hängenden Arm getroffen wurde - Glück für Dortmund. Ansonsten ließ sich Siebert nichts zuschulden kommen.