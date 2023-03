Enormer Gehaltsverzicht oder Abschied: BVB droht großer Kader-Umbruch im Sommer

Was passiert mit Jude Bellingham, wie geht es für die altgedienten Spieler weiter und welche Profis könnten im Sommer kommen? Den BVB erwartet ein spannendes Transferfenster im Sommer. SPOX hat die aktuellen Gerüchte rund um Borussia Dortmund gesammelt und eingeordnet.

© imago images Abgänge - Julian Brandt Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 26 | Vertrag bis: 2024 Der 26-Jährige erlebt beim BVB einen zweiten Frühling. Unter Coach Edin Terzic gehört er zu den absoluten Leistungsträgern, absolvierte in der laufenden Saison 32 Pflichtspiele. Das weckt internationale Begehrlichkeiten. Mit dem FC Liverpool, Newcastle United, Manchester City, der SSC Neapel und Inter Mailand gibt es mehrere Interessenten. Anfang März berichtete die Bild, dass sich auch der FC Arsenal und Tottenham Hotspur in den Poker mit eingeschaltet hätten.

© getty Raphael Guerreiro Position: Außenverteidigung | Alter: 29 | Vertrag bis: 2023 Der Vertrag des Portugiesen läuft am Ende der Saison aus und noch ist es völlig unklar, wie es weitergehen soll. Nachdem es zwischenzeitlich auf einen Abgang Guerreiros hinauslief, hat sich der Portugiese in den vergangenen Wochen in die erste Elf der Dortmunder gespielt. Unter Terzic ist er seitdem gesetzt. Zudem berichten die Ruhr Nachrichten, dass sich beide Partien im engen Austausch befinden würden. Es soll einen klaren Zeitrahmen für die Entscheidung geben, damit genügend Zeit zu planen bleibt. Falls es dennoch zu einem Abgang kommt, sollen sich andere Klubs bereits positioniert haben. Nach Informationen von 90min.de sind besonders Vereine aus der Premier League scharf auf Guerreiro. Das Portal nennt Leeds United, Newcastle United, die Wolverhampton Wanderers, Aston Villa und auch Zweitliga-Tabellenführer FC Burnley als Interessenten. Auch in Italien und Spanien gibt es angeblich Klubs, die Guerreiro im Blick haben.

© getty Jude Bellingham Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 19 | Vertrag bis: 2025 Der Youngster ist das große Fragezeichen des BVB-Transfersommers. Bleibt er? Geht er? Im Falle eines Abgangs dürfte sich Dortmund zumindest eine fürstliche Ablösesumme auszahlen lassen. Über 100 Millionen Euro dürften dem BVB gewiss sein. Die AS berichtete kürzlich, dass Real Madrid seine Bemühungen intensivieren wolle und deshalb ein Paket in Höhe von 140 Millionen schnüre, um Bellingham nach Spanien zu locken. Darüber hinaus will man den 19-Jährigen davon überzeugen, bei Real den nächsten Karriereschritt gehen zu können. Damit soll vor allem die Konkurrenz aus England ausgestochen werden, wo sich ebenfalls prominente Klubs um die Dienste des BVB-Youngsters bemühen. Auf der Gegenseite hofft man in Dortmund nach wie vor auf eine Vertragsverlängerung. "Ich versuche, mit ihm zu verlängern. Warum nicht? Jude ist einfach ein Gewinnertyp", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt. Dafür wäre man von Seiten des BVB auch zu einer deutlichen Gehaltserhöhung bereit.

© getty Gregor Kobel Position: Tor | Alter: 25 | Vertrag bis: 2026 Die Nummer eins fühlt sich sehr wohl in Dortmund. Aufgrund der guten Leistungen in dieser Saison scharren Europas Top-Klubs allerdings mit den Hufen. Englische und deutsche Medien berichteten zuletzt von einem Interesse des FC Chelsea und von Manchester United. Aufgrund der noch über drei Jahre Vertrag müssten die beiden Klubs aus England allerdings eine ordentliche Stange Geld auf den Tisch legen. Zuletzt hatte es auch Spekulationen über ein Interesse des FC Bayern gegeben. Schließlich kommt Manuel Neuer nach seinem Ski-Unfall frühestens zur Sommer-Vorbereitung wieder zurück. Mit bald 37 Jahren ist er auch nicht mehr der Jüngste. Kobel selbst lässt sich von den Gerüchten nicht beirren. "Das bringt mir nichts", sagte er und betonte: "Ich muss mich auf die aktuelle Situation hier konzentrieren."

© getty Marco Reus Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 33 | Vertrag bis: 2023 Auch das Arbeitspapier des Kapitäns läuft im Sommer aus. Die Verhandlungen zwischen Spielerseite und Verein laufen dem Vernehmen nach schon seit einigen Wochen. Nach Informationen der Bild soll zeitnah eine Entscheidung folgen - im Optimalfall noch vor dem Duell gegen die Bayern am 1. April. Der 33-Jährige müsste allerdings einer deutlichen Gehaltsreduzierung zustimmen. Anstatt zwölf Millionen Euro soll Reus in Zukunft nur noch rund die Hälfte jährlich verdienen.

© getty Mats Hummels Position: Innenverteidigung | Alter: 34 | Vertrag bis: 2023 Das nächste Aushängeschild, dessen Vertrag nach dieser Saison ausläuft. Auch Hummels müsste wohl 50 Prozent seines aktuellen Gehalts (zehn Millionen Euro) einbüßen, um weiterhin in Dortmund beschäftigt zu werden. Laut der Bild gibt es derzeit drei Optionen, wie es für Hummels in Zukunft weitergeht: Eine Vertragsverlängerung mit anschließender Funktion nach dem Karriereende, das sofortige Ende seiner Laufbahn oder ein Wechsel ins Ausland. Bei letzterem Fall soll ein Wechsel innerhalb Europas wahrscheinlicher als ein zuletzt kolportierter Transfer in die MLS (USA) sein, da dann die Entfernung zum fünfjährigen Sohn zu groß wäre. Dieser wohnt bei seiner Mutter in München.

© getty Thomas Meunier Position: Außenverteidigung | Alter: | Vertrag bis: 2024 Die Zeichen stehen auf Abschied. Meunier spielt derzeit keine Rolle mehr beim BVB. Zwar hat der Belgier noch Vertrag bis 2024, seit der WM und nach einem überstandenen Muskelfaserriss hat er aber nur einen Kurzeinsatz gehabt. Stattdessen lief er zuletzt für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf. Als möglicher Abnehmer gilt der FC Barcelona, der schon in der Vergangenheit starkes Interesse an Meunier gezeigt hat. Inzwischen ist er dem Vernehmen nach aber nur noch eine von drei Optionen - und zwar die unrealistischste.

© getty Donyell Malen Position: Sturm | Alter: 24 | Vertrag bis: 2026 30 Millionen Euro bezahlte der BVB 2021 für die Dienste des vielseitigen Angreifers an die PSV Eindhoven. Dort war er in 116 Partien 55-mal (24 Assists) erfolgreich, in Dortmund kommt er nicht annähernd auf solche Zahlen. 62 Einsätze, elf Tore, neun Torvorlagen - das ist die schwache Ausbeute des Niederländers. Womöglich wird der BVB bald schauen, ob er von den 30 Millionen Euro noch einen Teil zurückbekommen kann. Von einem konkreten Interesse eines anderen Vereins ist bislang jedoch nichts bekannt.

© getty Nico Schulz Position: Außenverteidigung | Alter: 29 | Vertrag bis: 2024 Schon im Sommer und Winter versuchte der BVB, den Linksverteidiger loszuwerden. Doch daraus wurde nichts. 2019 war er für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Dortmund gekommen. Dazu gab es einen fürstlichen Fünfjahresvertrag. Im Sommer hätte der BVB also die letzte Möglichkeit, immerhin noch einen Teil der damaligen Ablöse zurückzubekommen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte aus Italien gegeben. Atalanta Bergamo und Lazio Rom sollen Interesse bekundet haben.

© getty Felix Passlack Position: Außenverteidigung | Alter: 24 | Vertrag bis: 2023 Seit Jahren sind seine Aussichten auf Spielzeit gering, in der laufenden Saison stehen lediglich vier Einsätze und eine Partie über 90 Minuten bei der Reserve zu Buche. Dass sein Vertrag verlängert wird, gilt als nahezu ausgeschlossen. Wie es danach weitergeht, scheint derzeit noch völlig offen. Andere Klubs stehen ob der kaum vorhandenen Spielpraxis nicht gerade Schlange.

© getty Anthony Modeste Position: Sturm | Alter: 34 | Vertrag bis: 2023 Der Franzose kam, um den krankheitsbedingten Ausfall von Sébastien Haller zu kompensieren. Seit dessen Rückkehr fungiert Modeste meist nur noch als Joker, sein letzter Startelfeinsatz war am 1. Oktober. In 16 Spielen traf der 34-Jährige nur zweimal. Sein persönliches Highlight: Der späte 2:2-Ausgleich gegen den FC Bayern. Eine Ausdehnung des Vertrags gilt als ausgeschlossen. Laut der Sport Bild soll aber auch ein Karriereende kein Thema sein. Demnach würden Modeste und seine Berater vielmehr einen Wechsel nach Saudi-Arabien forcieren, um auf die alten Tage nochmal ordentlich abzukassieren. Vor mehr als einem Jahr soll Al Hilal ihm bereits ein ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro geboten haben. Vielleicht gibt es im Sommer nochmal eine ähnliche Offerte.

© getty Zugänge - António Silva Position: Innenverteidigung | Alter: 19 | Vertrag bis: 2027 Nach Informationen von CBS gehört der BVB zu den Vereinen, die das Abwehrtalent von Benfica gescoutet haben sollen. Die Konkurrenz: Manchester United, Real Madrid, Liverpool und Napoli. Silva gehört zu den größten Talenten des Champions-League-Viertelfinalisten. Er schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch und steht noch bis 2027 bei den Portugiesen unter Vertrag. Silvas festgeschriebene Ablösesumme beträgt 100 Millionen Euro.

© getty Tammy Abraham Position: Sturm | Alter: 25 | Vertrag bis: 2026 Wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet, hat der BVB seine Fühler nach dem Stürmer der AS Rom ausgestreckt. Demnach hätten Dortmunds Scouts das Spiel der Mannschaft von Trainer José Mourinho in der Europa League gegen Real Sociedad besucht, um den Engländer zu beobachten. Das gelte allerdings auch für Manchester United. Die Bild berichtete zudem, dass der BVB durchaus in Erwägung zieht, einen weiteren Stürmer ins Ruhrgebiet zu holen. Das Problem: Für Abraham müsste der BVB tief in die Tasche greifen. Die möglichen Bellingham-Millionen würden sicherlich helfen.

© getty Anton Stach Position: Defensives Mittelfeld | Alter: 24 | Vertrag bis: 2024 Der Nationalspieler soll laut Sky bereit sein, bei einem anderen Klub den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Zu den Interessenten gehört demnach auch die Borussia. Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga sowie Klubs aus England und Italien werden ebenfalls in dem Bericht genannt. Stach würde wohl zwischen zehn und 15 Millionen Euro kosten. Mainz hat jedoch auch die Option, den 2024 auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

© getty Alejandro Grimaldo Position: Außenverteidigung | Alter: 27 | Vertrag bis: 2023 Nach Informationen von The Athletic ist es bereits beschlossene Sache, dass der Linksverteidiger Benfica im Sommer ablösefrei verlassen wird. Neben dem BVB sollen auch Real Sociedad, der FC Valencia und Bayer Leverkusen Interesse zeigen. Sollte Guerreiro im Sommer gehen, wäre Grimaldo eine ernsthafte Option für den BVB. Die Wunschlösung von Sebastian Kehl ist aber ein Spieler aus der Bundesliga ...

© getty Ramy Bensebaini Position: Außenverteidigung | Alter: 27 | Vertrag bis: 2023 Der Wechsel des Gladbachers nach Dortmund gilt schon seit geraumer Zeit als sicher, offiziell haben den Deal beide Vereine aber noch nicht gemacht. Laut der Bild haben sich die Verantwortlichen der Fohlen aber schon mit einem Abgang abgefunden haben und in Luca Netz den Nachfolger aus den eigenen Reihen sehen.

© getty Jurrien Timber Position: Innenverteidigung | Alter: 21 | Vertrag bis: 2025 Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist auch der BVB in den Poker um den talentierten Innenverteidiger von Ajax Amsterdam eingestiegen. Laut Sport1 sollen aber auch der FC Bayern München und Manchester United die Situation von Timber genauestens beobachten. Timber ist unangefochtener Stammspieler in Amsterdam. Entsprechend hoch wäre auch die fällige Abösesumme. Auch deshalb gelten die Red Devils als Favorit auf einen Transfer, sollte ein Wechsel überhaupt zustande kommen. Zumal der 21-Jährige in Manchester auf den ehemaligen Ajax-Coach Erik ten Hag treffen würde.

© getty Daichi Kamada Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 26 | Vertrag bis: 2023 Laut Sport1 haben bereits erste Verhandlungen zwischen der BVB-Delegation und dem Offensivspieler von Eintracht Frankfurt stattgefunden, um einen ablösefreien Wechsel für den Sommer auszuloten. Kamada soll sogar die Borussia anderen Interessenten aus dem Ausland vorziehen. Allerdings kämpfen die Hessen dem Vernehmen nach vehement um einen Verbleib des Japaners. Gehaltstechnisch kann die SGE jedoch wohl nicht mit den Dortmunder mithalten.

© getty Manu Koné Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 21 | Vertrag bis: 2025 Der Franzose hat nach Informationen des französischen TV-Senders Téléfoot entschieden haben, Borussia Mönchengladbach im Sommer den Rücken zu kehren. Der Hintergrund: die enormen Aufstiegschancen. Angeblich sollen Paris Saint-Germain, der FC Bayern München, Manchester United, der FC Chelsea und auch der BVB zu den Interessenten gehören. Ein Wechsel als Paris soll allerdings am wahrscheinlichsten sein. "Das ist sehr schmeichelhaft. Es ist ein großer Verein, der Champions League spielt, sehr große Spieler hat - also kann man sich nur verbessern, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet", sagte Koné über PSG. Als Ablösesumme stehen 45 Millionen Euro im Raum. Die Sport Bild glaubt hingegen, dass die Fohlen bereits bei 30 Millionen Euro einknicken würden.

© getty Naby Keïta Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 28 | Vertrag bis: 2023 Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit in der jüngeren Vergangenheit deutet derzeit vieles darauf hin, dass Keïta den FC Liverpool, der 2018 für ihn 60 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen hatte, im Sommer ablösefrei verlassen wird. Zu den Interessenten gehören verschiedenen Medienberichten zufolge Borussia Dortmund und die AC Milan. Auch eine Rückkehr nach Leipzig gilt als Option. An den losen Bayern-Gerüchten soll nichts dran sein. Schlechte Chancen hätte der BVB also nicht, aber auch hier hängt vermutlich viel von Bellinghams Zukunft ab.