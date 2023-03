Bundesliga - Köln-Trainer Steffen Baumgart redet sich nach BVB-Niederlage in Rage: "Haben heute den Arsch vollgekriegt"

Nach der 1:6-Niederlage am Samstagabend bei Borussia Dortmund zeigte sich Köln-Trainer Steffen Baumgart im Sky-Interview extrem angefressen. Für gleich mehrere Fragen hatte der 51-Jährige überhaupt kein Verständnis.

Das Interview im Wortlaut:

Sky-Reporter Yannick Erkenbrecher: Steffen Baumgart, was hat heute nicht funktioniert?

Steffen Baumgart (lange Pause): Alles.

Was bedeutet das? Also ...

Baumgart (unterbricht): Nee, gar nichts. Du hast die Frage so gestellt und heute haben wir nicht funktioniert, alles nicht funktioniert. Ich gehe jetzt ja nicht auf Einzelheiten ein, sondern wir haben heute den Arsch vollgekriegt. Das ist einfach der Fakt. So, da gehe ich mit dir jetzt nicht auf Einzelheiten ein. Das ist einfach so. Damit müssen wir jetzt umgehen, gerade ich, weil ich stehe in der Verantwortung und ... wir schlucken.

Aber welche Gründe gab es dafür, dass nichts geklappt ...

Baumgart (unterbricht): Nee, nochmal. Pass auf: Gründe, was für Gründe? Die Jungs sind rauf auf den Platz, die ersten vier Torschüsse waren alle drin. Trotzdem waren wir in vielen Situationen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen. So, und das ist jetzt erstmal der Fakt. So, aber ich gehe jetzt ja nicht in einzelne Geschichten rein.

Es geht ja nicht um einzelne Geschichten. Es geht ja darum: Was war der Matchplan, wie war die Idee und warum hat es nicht ...

Baumgart (unterbricht): Das war nicht der Matchplan? Der Matchplan war einfach so, dass wir nach vorne angreifen und wir keine Möglichkeiten gehabt haben, weil Dortmund es dann einfach sehr gut gemacht hat.

Ich meine, das Hinspiel hat der Effzeh ja 3:2 gewonnen, das heißt es gab eine Blaupause, wie man Dortmund schlagen kann, also ...

Baumgart (unterbricht): Blaupause? Im Fußball? Ich weiß ja nicht, was ihr für Blaupausen habt. Also ich hab keine Blaupause, und schon gar nicht gegen eine Mannschaft wie Dortmund. Äh ... wir hatten eine Idee gehabt, aber das hatte auch nichts damit zu tun, dass die Idee schlecht war, sondern wir waren heute in allen Belangen nicht so gut wie Dortmund, das muss man sagen. Dann kam in der einen oder anderen Situation noch das Quäntchen dazu, was du brauchst in so einem Spiel. Fakt ist aber, dass wir 6:1 verloren haben und das hat klare Gründe. Aber nochmal: Die erzähle ich nicht im Einzelnen durch. Sondern: Wir haben heute gegen eine sehr gute Dortmunder Mannschaft mehr oder weniger den Arsch vollgekriegt.

Freuen Sie sich trotzdem über das eine Tor, das Stürmertor, was ja auch Thema bei uns im Vorlauf war ...

Baumgart (unterbricht): Ob ich mich über das Stürmertor freue? Nein, ich freue mich nicht über das Stürmertor. Nochmal: Dass ihr ... Wenn ich jetzt anfange, mich über ein Stürmertor zu freuen ... das ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn!

Dann machen wir es ein bisschen größer: Der 1. FC Köln ist fünf Spiele ohne Sieg. [...] Was ist der Mannschaft abhanden gekommen, nicht nur auf die 90 Minuten bezogen, sondern die Gesamtheit der letzten Wochen, die Eindrücke: vorne keine Tore gemacht, keine Spiele gewonnen.

Baumgart: Das sind eure Eindrücke. Meine Eindrücke sind, dass die Jungs gut arbeiten, hart gearbeitet haben, auch die Wochen vorher.

1. FC Köln: Sechs Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone

Nach fünf Spielen ohne Sieg ist der Vorsprung der Geißböcke auf die Abstiegszone zusammengeschmolzen. Baumgart betonte, dass er seine Spieler aber anders bewerte als die Medien: "Meine Bewertung von den Jungs ist ne andere als das, was ihr von außen macht. Ihr seid nicht dabei, ihr seid nicht im Training. Ihr wertet das, was ihr dann seht." Sein Fazit: "Das dürft ihr gerne machen, da dürft ihr gerne Geschichten draus machen, aber nicht ich. Ich gehe in die Einzelarbeit rein."

Der 1. FC Köln trifft nach der Länderspielpause am 2. April auf Borussia Mönchengladbach. Nach dem Derby steht dann ein Gastspiel beim FC Augsburg und ein Heimspiel gegen Mainz 05 an.

