Wettbieten mit dem FC Bayern München: Paris Saint-Germain legt bei FCB-Transferziel Désiré Doué nach

Demnach habe Paris nun ein Angebot im Wert von 60 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen bei Stade Rennes eingereicht. Der FC Bayern soll in den vergangenen 48 Stunden 55 Millionen Euro inklusive Boni geboten haben.

Der Teenager gilt in Frankreich als großes Talent, ist Junioren-Nationalspieler und wurde 2022 mit der U17 der Grande Nation Europameister. Für Rennes lief er in der vergangenen Saison in 43 Pflichtspielen auf, erzielte vier Tore und lieferte sechs Vorlagen.

Doué hat in Rennes noch Vertrag bis 2026. Der 19-Jährige ist derzeit bei Olympia für Frankreich im Einsatz. Angesichts des Wettbietens zwischen PSG und den Bayern dürfte sich eine Entscheidung über seine Zukunft noch etwas ziehen.