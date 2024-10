FC Bayern München, News und Gerüchte: Verlängerung? Es gibt wohl eine klare Tendenz bei Jamal Musiala

© getty

FC Bayern München, News: Musiala zurück im Mannschaftstraining

Eine andere positive Nachricht konnte der FC Bayern am Montag rund um Jamal Musiala aber vermelden: Er ist zurück im Mannschaftstraining. Der 21-Jährige absolvierte zum Wochenstart immerhin Teile der Einheit. Noch ist nicht geklärt, ob es für einen Einsatz am Mittwochabend gegen den FC Barcelona reicht. Das Ziel, so wurde es in den vergangenen Tagen berichtet, sei aber, dass er dann zur Verfügung steht. In den vergangenen Tagen hatte Musiala die Intensität sukzessive erhöht. Zuletzt war er mit Hüftproblemen ausgefallen und musste auch die Länderspiele im Oktober absagen.