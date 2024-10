"Bisher hat es leider nicht geklappt": Donetsk-Boss Sergiy Palkin enthüllt Versprechen des FC Bayern München

© getty

Gelsenkirchen statt Hamburg: Warum Donetsk umgezogen ist

Die Champions-League-Heimspiele Ihres Klubs werden in Deutschland ausgetragen. Vergangene Saison in Hamburg, diese in Gelsenkirchen. Warum der Standortwechsel?

Palkin: In Hamburg sind im Schnitt mehr als 40.000 Fans zu unseren Champions-League-Spielen gekommen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir dort solche Zahlen nochmal erreichen können. Deswegen haben wir nach einem neuen Standort gesucht. Wie Hamburg hat auch Gelsenkirchen lange keine Champions-League-Spiele mehr gesehen. Insofern herrscht Begeisterung, gegen Atalanta Bergamo kamen mehr als 20.000 Fans. Dass der Wechsel die richtige Entscheidung war, sieht man auch an Dynamo Kiew. Sie tragen ihre Europa-League-Spiele in dieser Saison in Hamburg aus, zum ersten Spiel kamen nur 7.500 Fans.

Während der EM stand die Stadt Gelsenkirchen massiv in der Kritik, ein englischer Journalist sprach sogar von einem "Shithole".

Palkin: Für uns ist Gelsenkirchen eine super Stadt, Schalke ist wie ein Bruder-Verein. Sowohl der Ruhrpott als auch der Donbass, wo wir herkommen, sind Bergarbeiter-Gegenden. Die Menschen hier und dort haben ähnliche Werte. Das passt perfekt.

Shakhtar hat früher regelmäßig vor großen Zuschauermengen in Donetsk gespielt. Aktuell sind zu den Heimspielen in der Ukraine nur wenige hundert Fans zugelassen. Wie finanziert sich Ihr Klub?

Palkin: Als wir noch in Donetsk gespielt haben, hatten wir einen Zuschauerschnitt von 42.000. Dann kam Corona, dann der Krieg. Wir spielen praktisch seit fünf Jahren ohne Fans. Durch den Krieg haben sich unsere Fans aber als Botschafter über ganz Europa verteilt. Überall wo wir spielen, gibt es Shakhtar-Fans vor Ort. In der Ukraine sind die Stadien dafür leer. Die Sponsoren haben eigene Probleme und konzentrieren sich nicht auf Fußball. TV-Einnahmen gibt es praktisch nicht mehr. Unsere einzigen Einnahmequellen sind UEFA-Prämien für die Teilnahme an europäischen Wettbewerben und Spieler-Verkäufe.