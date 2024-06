England-Star Harry Kane warnt vor "Panik", dementiert Gerüchte und kontert Promi-Experten

Bei der Pressekonferenz am Sonntag im Teamquartier in Blankenhain räumte der Torjäger von Bayern München allerdings erhebliches Steigerungspotenzial ein: "Ich glaube, wir haben den Druck und die Intensität nicht richtig hinbekommen. Es liegt jetzt an uns, eine Lösung zu finden."

Bei Turnieren, vor allem am Anfang, sei es "ein bisschen wie bei einem Boxer in den ersten beiden Runden, um zu sehen, wo jeder steht, um zu sehen, wie man sich fühlt", sagte der 30-Jährige. Es sei daher nicht ratsam, "alles umzuwerfen", vielmehr müsse man "Details verfeinern".

Mit vier Punkten führt England vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Slowenien in Köln am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) die Tabelle in Gruppe C an. Diesen Rang wolle man verteidigen: "Ich denke nicht, dass es nur darum geht, irgendjemandem aus dem Weg zu gehen. Natürlich hat Deutschland einen fantastischen Start in das Turnier hingelegt, aber ich denke, es geht mehr um den Schwung, den wir dadurch in der K.o.-Runde bekommen werden."