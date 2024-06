FC Bayern München, News und Gerüchte: "Wäre einer der Gründe gewesen!" Ralf Rangnick spricht über FCB-Absage und Uli Hoeneß

© getty

FC Bayern, News: Harry Kane spricht von Weckruf für Englands Nationalelf vor der EM

Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane hat nach der Niederlage der englischen Nationalmannschaft im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft in Deutschland Klartext gesprochen. Das 0:1 in Wembley müsse ein "Weckruf" sein und ein Signal dafür, dass "es nicht so leicht wird, wie viele denken".

Die Three Lions hatte in London auf ganzer Linie enttäuscht und sich daher mit jeder Menge Kritik und pfeifenden Fans Richtung EM-Endrunde verabschiedet.

Kane mahnte dennoch, nun nicht alles schwarz zu sehen. "Sicherlich gibt es viele Dinge, die wir verbessern müssen", so der 30 Jahre alte Kapitän. "Aber es war einfach auch eines dieser Spiele. Wir hatten drei, vier große Chancen - ich, Cole (Palmer), Ant (Gordon) und so hätte es auch 3:1 oder 4:1 enden können und wir gingen sehr happy in das Turnier."

Es liege nun "ultimativ an uns, das auf dem Rasen richtig zu stellen", so Kane. Er trifft mit den Engländern in der Gruppe C auf Slowenien, Dänemark und Serbien.

Hinter dem Torjäger liegt eine starke erste Saison in München. Kane erzielte für den FCB in 45 Pflichtspielen 40 Treffer.