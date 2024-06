"Man hätte ihn zu Hause lassen müssen": Ex-DFB-Torhüter attackiert Manuel Neuer und Julian Nagelsmann

In seiner Kolumne für den kicker schrieb Stein: "Die Häufung der Schnitzer von Manuel Neuer stimmt mich nachdenklich. Manuel ist nicht mehr der, der er war. Und er ist schon lange nicht mehr unumstritten, womit ich nicht nur auf die jüngsten Spiele beim FC Bayern und in der Nationalelf, sondern bis zur WM in Katar, ja sogar in Russland 2018 zurückblicke."

Weiter meinte der sechsfache Nationalspieler und Europapokalsieger von 1983 Richtung Bundestrainer: "Ein hausgemachtes Problem, das sich Julian Nagelsmann da mit seiner frühen Festlegung geschaffen hat. Nimmst du einen Manuel Neuer mit, musst du ihn auch spielen lassen. Er rechtfertigt es aber sportlich nicht mehr. Man hätte ihn schweren Herzens, jedoch mit Vernunft zu Hause lassen müssen."