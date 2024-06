"Selbstsabotage": Harte Abrechnung mit der englischen Nationalmannschaft

Das Team von Gareth Southgate habe durch die Niederlage gegen "Angstgegner" Island (0:1) alle Hoffnungen auf einen Titelgewinn "ins Lächerliche" gezogen, schrieb die Tageszeitung Sun. Nun fahre die Mannschaft verfolgt vom "Geist von 2016" zum Turnier in Deutschland.

Das Boulevardblatt titelte in Anlehnung an das völlig überraschende Achtelfinal-Aus (1:2) vor acht Jahren gegen Island (engl. Iceland): "Return of the Ice Age", die Rückkehr der Eiszeit.

Der Auftritt der "zerzausten" Three Lions sei nahe an "die Selbstsabotage früherer Jahre" herangekommen, schrieb der Telegraph.

Und der Daily Mirror bezeichnete Kapitän Harry Kane und Co. kurzerhand als "Gareth's Boo Boys", nachdem das Team den "Wembley-Zorn" (BBC) zu spüren bekommen hatte.