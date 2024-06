FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB hat offenbar sehr prominente Streichliste - Arijon Ibrahimovic soll mit guter Perspektive zurückkehren

© getty

FC Bayern München, News: Arijon Ibrahimovic soll mit guter Perspektive von Leihe zurückkehren

Vergangenen Sommer wurde Mittelfeldspieler Arijon Ibrahimovic vom FC Bayern an den italienischen Erstliga-Absteiger Frosinone verliehen. Diese Leihe läuft am 30. Juni aus - und kommende Saison soll der 18-Jährige beim FCB offenbar eine Rolle mit guter Perspektive bekleiden.

Wie der kicker berichtet, ist Ibrahimovic bei Bayern als fester Bestandteil des Kaders eingeplant. Er soll demnach als Back-Up im offensiven Mittelfeld regelmäßig Spielzeit erhalten und Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln. Eine erneute Leihe sei nicht geplant.

Ibrahimovic war in der abgelaufenen Saison bei Frosinone zwar nur kurzzeitig Stammspieler, legte aber einige überzeugende Auftritte in der Serie A hin. Insgesamt kam er auf 18 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen. Den dramatischen Abstieg Frosinones aus der Serie A konnte aber auch Ibrahimovic nicht verhindern.

Dennoch waren die Verantwortlichen bei dem italienischen Klub zufrieden mit dem deutschen Junioren-Nationalspieler. "Er ist sehr talentiert, und ich bin davon überzeugt, dass er sich in den kommenden Jahren einen wichtigen Platz beim FC Bayern erobern wird", sagte Frosinones Vorstandsboss Guido Angelozzi dem kicker. "Für uns war er dieses Jahr in der ersten Saisonhälfte mit einem Tor im Pokal und dem Siegtor gegen Empoli in der Meisterschaft von entscheidender Bedeutung."