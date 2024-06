FC Bayern München, News und Gerüchte: Türkei-Talent angeblich im FCB-Visier - Ex-DFB-Keeper macht sich für Manuel Neuer stark

© getty

FC Bayern, News: ÖFB-Team und Laimer mit Remis - Entwarnung bei Upamecano

Konrad Laimer holte mit Österreich bei der EM-Generalprobe in der Schweiz ein 1:1. Der 27-jährige Mittelfeldspieler des FC Bayern stand dabei in der Startformation der ÖFB-Auswahl von Ralf Rangnick und wurde in der 77. Minute durch Matthias Seidl ersetzt. Christoph Baumgartner von RB Leipzig traf für Österreich, der Mainzer Silvan Widmer für die Eidgenossen. Für die Schweizer kamen mit Torhüter Yann Sommer und Xherdan Shaqiri zwei Ex-Münchener zum Einsatz. Österreich trifft in der schweren EM-Gruppe auf Frankreich, Polen und die Niederlande, die Schweiz ist Gegner der deutschen Mannschaft neben Ungarn und Schottland.

Bei Frankreichs 3:0 gegen Luxemburg am vergangenen Mittwoch blieb Dayot Upamecano zur Pause angeschlagen in der Kabine. Verletzt ist der Bayern-Innenverteidiger jedoch nicht. Bei der Vorbereitung auf den abschließenden EM-Test am Sonntag gegen Kanada wirkte "Upa" völlig frei von Beschwerden mit.