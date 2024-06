Er schon wieder: FC Bayern soll sich erneut mit Wunschspieler João Palhinha einig sein

Bayern und Palhinha? Da war doch was! Richtig: Im Sommer vergangenen Jahres war der Portugiese der Wunschspieler des damaligen FCB-Trainers Thomas Tuchel für das defensive Mittelfeld.

Am letzten Tag des Transferfensters im Sommer 2023 lief dann auch schon alles auf einen Wechsel Palhinhas an die Säbener Straße hinaus. Der 26-malige Nationalspieler hatte bereits den Medizincheck in München absolviert, ehe Fulham dem Transfer dann doch noch einen Riegel vorschob. Die Engländer konnten kurzfristig keinen adäquaten Ersatz mehr verpflichten und sahen daher von einem Verkauf Palhinhas ab.

Laut Sky ist der 28-Jährige nun erneut das Top-Transferziel des FCB für das defensive Mittelfeld und Bayern hat mit Palhinha bereits eine grundsätzliche mündliche Einigung erzielt. Demnach auch, weil die wichtigsten Vertragsdaten schon im vergangenen Jahr ausgehandelt wurden.