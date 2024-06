FC Bayern München, News und Gerüchte: Dem FCB gelingt ein Doppelschlag auf dem Transfermarkt

© imago images

FC Bayern, Transfers: Zwei Talente kommen von der SpVgg Unterhaching

Der FC Bayern hat die Transfers der beiden Talente Maurice Krattenmacher (18) und Gibson Nana Adu (16) bestätigt. Die beiden Teenager kommen von der SpVgg Unterhaching nach München. Adu wird allerdings auf Leihbasis zunächst noch ein Jahr in Haching bleiben.

Bayerns Nachwuchsdirektor Jochen Sauer sprach von zwei Spielern mit "mit großer sportlicher Perspektive". Krattenmacher ist dabei ein alter Bekannter am Campus: Bis Ende 2016 kickte er in der Jugend des Rekordmeisters, wechselte dann wegen fehlender Perspektive zu Unterhaching. Dort spielte er sehr stark, wurde dafür auch von Ex-Trainer Sandro Wagner belohnt. Der heutige Co-Trainer der Nationalmannschaft setzte den offensiven Mittelfeldspieler in der Regionalliga mehrfach ein. In 16 Partien kam er auf vier Tore und vier Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Krattenmacher 33 Partien, erzielte einen Treffer und legte sieben auf.

"Maurice ist gebürtiger Münchner, war schon in jungen Jahren bei uns und hat in Unterhaching bereits Erfahrungen in der Dritten Liga gesammelt", führte Sauer aus. "Er ist technisch stark, in der Offensive vielseitig und nicht nur torgefährlich, sondern hat auch immer einen guten Blick für seine Nebenspieler."

Gibson kommt ursprünglich aus dem Nachwuchs des FSV Mainz 05. Für ihn gab es dort zwischenzeitlich keine Perspektive mehr. Nach einem Tapetenwechsel entwickelte auch er sich in Unteraching prächtig. Als jüngster Spieler der Drittliga-Geschichte feierte der Stürmer im vergangenen Februar sein Profi-Debüt. In zehn Partien gelang ihm ein Treffer.

Jochen Sauer meinte über die beiden Neuzugänge: "Beide stehen stellvertretend für die gute Nachwuchsförderung der SpVgg Unterhaching. Wir trauen beiden Spielern zu, dass sie ihren Weg im Profifußball machen."