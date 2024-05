FC Bayern München, News und Gerüchte: "Die beste Entscheidung!" Pep Guardiola gibt FCB eine Empfehlung

© imago images

FC Bayern, News: Bayern-Legende sieht Parallelen zwischen Vincent Kompany und Shootingstar Xabi Alonso

Geht es nach Jean-Marie Pfaff, machen die Bayern mit der voraussichtlichen Verpflichtung seines Landsmannes Vincent Kompany als neuem Cheftrainer alles richtig. "Mit Vincent Kompany holt der FC Bayern einen sehr interessanten Trainer, der aus meiner Sicht eine große Karriere vor sich hat", schreibt der ehemalige Weltklassekeeper in seiner Kolumne für die AZ. "Er ist jetzt bereit für den ersten ganz großen Schritt in seiner Karriere - und das kann man mit dem Wechsel von Xabi Alonso zu Bayer Leverkusen vergleichen."

Laut Pfaff (70) habe sich Kompany trotz seiner erst 38 Jahre bereits zahlreiche Meriten als Trainer erworben. Dabei profitierte der frühere Innenverteidiger vor allem von Star-Trainer Pep Guardiola, unter dem er von 2016 bis 2019 bei Manchester City spielte und u.a. zwei Meisterschaften feierte. "Das war bereits in Anderlecht zu sehen, als Vincent den Verein in drei Jahren wieder ins Rampenlicht in Belgien gestellt hat", schreibt Pfaff. "Und dann natürlich in Burnley, wo er in seiner ersten Saison gleich in die Premier League aufgestiegen ist."

Wichtig sei aber, wendet sich Pfaff an die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister, "dass man Vincent bei Bayern das volle Vertrauen schenkt und ihn zu 100 Prozent unterstützt. Vertrauen ist für einen noch jungen Trainer ganz wichtig, daher wird es gut sein, wenn er seine Assistenten mit nach München bringt, die auch in Burnley an seiner Seite gearbeitet haben."