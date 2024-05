"Dann werde ich gehen": Manchester Uniteds Bruno Fernandes reagiert auf Gerüchte um Wechsel zum FC Bayern

"Ich werde hier sein", erklärte Fernandes in einem Interview mit Sky Sports. Der Verbleib bei den Red Devils über den Sommer hinaus sei allerdings an eine Bedingung geknüpft: "Der Klub muss mich wollen, und der Klub will, dass ich ein Teil der Zukunft bin. Wie ich schon immer gesagt habe - ich will kein Spieler sein, den der Klub nicht haben will."

Sollte Manchester United ihn jedoch "aus irgendeinem Grund nicht wollen, dann werde ich gehen", betonte er.

Zuvor hatte The Independent berichtet, dass sich der FC Bayern mit einem Transfer des 29-Jährigen beschäftige.

Dort hieß es noch, dass der bis 2026 gebundene Mittelfeldspieler aus Portugal eine neue Herausforderung anstrebe. Mit 29 Jahren wolle er noch um große Titel spielen. Während seiner bisher viereinhalb Jahre bei United reichte es lediglich zu einem Triumph im League Cup.