FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB zeigt offenbar Interesse an Dani Olmo von RB Leipzig

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: Wechselt Maurice Krattenmacher zum FCB?

Maurice Krattenmacher, offensiver Mittelfeldspieler der SpVgg Unterhaching, wechselte im Januar 2017 vom FC Bayern in die südliche Vorstadt Münchens. Nun wird sein Name beim Rekordmeister wieder gehandelt, schreiben Münchner Merkur und tz.

Der 18-Jährige hat in Unterhaching überzeugt, im Vorjahr absolvierte er 35 Pflichtspiele (ein Tor, sieben Vorlagen). Der FC Bayern würde ihn demnach gerne verpflichten und ihn umgehend an den SSV Ulm, mit dem man eine Partnerschaft hat, in die 2. Bundesliga ausleihen.

Es soll bereits Gespräche, aber noch keine konkreten Verhandlungen gegeben haben. Unterhaching verlangt offenbar eine Ablösesumme in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den siebenmaligen deutschen U19-Nationalspieler.