"Trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber ...": Agentur von ManCity-Trainer Pep Guardiola äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

Die Agentur Tacticgrup erklärte: "Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option."

Der FCB sucht weiter nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison. Der kicker hatte am Montag berichtet, Guardiola sei ein "Tuschel"-Thema an der Säbener Straße und mancher Entscheidungsträger träume von einer Rückkehr des einstigen Erfolgscoaches.