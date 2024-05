Einigung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Burnley noch an diesem Wochenende? So ist der Stand im Poker um Trainer Vincent Kompany

Demnach befinden sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Kompanys aktuellem Verein FC Burnley. Eine Einigung werde noch an diesem Wochenende erwartet.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs seien hart, aber immer fair und positiv, heißt es in dem Bericht weiter.

Der 38-jährige Belgier, der sich mit seinem zukünftigen Arbeitgeber mündlich bereits geeinigt haben soll, habe den Bayern sofort zugesagt und bereits konkrete Gespräche mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund geführt. Dabei sei es um den aktuellen Kader der Münchner und neue Spieler gegangen.

Auch die englische Zeitung Guardian berichtet von einer mündlichen Einigung zwischen dem Coach und dem FCB sowie von laufenden Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen. Demnach sei am Mittwoch bereits über die Ablöse verhandelt worden und man hoffe, dass das Geschäft bis zum Ende der Woche abgeschlossen werden kann.

Kompany steht in Burnley, wo er nach dem Aufstieg in die Premier League mit dem Klub in dieser Saison direkt wieder abgestiegen ist, noch bis 2028 unter Vertrag. Zuvor hatte er den RSC Anderlecht trainiert.

Als Spieler war der frühere Innenverteidiger unter anderem für den Hamburger SV und Manchester City aktiv.