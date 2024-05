FC Bayern München: Vermeintliche Einkaufsliste! Passen die gehandelten Spieler zum FCB?

© getty

Chris Führich zum FC Bayern München?

Chris Führich ist ein weiterer Durchstarter der aktuellen Bundesliga-Saison. Mit starken Dribblings und viel Torgefahr hat er sich unter anderem für die Nationalmannschaft empfohlen und so gute Karten, bei der Europameisterschaft im eigenen Land dabei zu sein.

Der 26-Jährige ist schnell, durchsetzungsfähig und entwickelt mit seinen Tiefenläufen stets Druck auf die gegnerische Defensive. Bei den Bayern herrscht auf den Flügelpositionen durchaus Handlungsbedarf. Zwar ist man mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané theoretisch gut besetzt, doch praktisch fallen häufig mindestens zwei von ihnen gleichzeitig aus oder sie befinden sich in einem Formloch.

Führich könnte die Lücke als Herausforderer schließen. Für ihn spricht zudem, dass er in der Vergangenheit nur wenige lange Ausfallzeiten hatte. In einer Rolle, wie sie einst Ivan Perisic bei den Bayern hatte, könnte er gut funktionieren. Quasi ein Rotationsspieler mit der Fähigkeit, sich weiter oben in der Hierarchie festzubeißen.

Was spricht gegen Chris Führich beim FC Bayern?

Die ganz große Frage wäre, ob er bereit wäre, eine solche Rolle zu akzeptieren. Denn so berechtigt das Lob für den Rechtsfuß auch ist, so zweifelhaft ist es, ob er eine Lösung für mehr sein kann. Für den VfB Stuttgart kam Führich in 37 Pflichtspielen auf neun Tore und sieben Vorlagen. Das ist gut, aber auch nicht herausragend. Was den Bayern auf den Flügeln fehlt, sind vor allem Spieler, die konstant Torbeteiligungen sammeln können.

Führich hat zudem noch Vertrag bis 2028 und würde so sicher einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag binden. Geld, das der FC Bayern vielleicht eher woanders investieren sollte. Zumal der Stuttgarter seine erste Saison auf diesem Niveau gespielt hat. Er wäre in einem funktionierenden Team nicht das erste One-Hit-Wonder in der Geschichte der Bundesliga.