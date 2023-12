FC Bayern München, News und Gerüchte: Schnappt Jürgen Klopp dem FCB Transferziel João Palhinha weg?

© getty

FC Bayern, News: Mehmet Scholl glaubt an Verbleib von Thomas Müller

Der ehemalige FCB-Spieler Mehmet Scholl glaubt an einen Verbleib von Thomas Müller beim FC Bayern München.

"Thomas ist ein absoluter Führungsspieler, nur die Rolle hat sich verändert. Der Führungsanspruch und das Wissen um Erfolg ist unersetzlich", sagte der heutige TV-Experte bei Sky in der Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk". Müller habe laut Scholl "einen Erziehungsauftrag und einen Führungsauftrag" beim deutschen Rekordmeister.

Dem Vernehmen nach plant auch der FC Bayern weiterhin mit Müller, sein zum Saisonende auslaufender Vertrag soll noch vor Weihnachten verlängert werden.

Müller stand in der bisherigen Saison in lediglich sechs Spielen in der Startelf. "Diese Rolle ist echt schwer für ihn zu akzeptieren, aber wenn er sie schluckt: Die Fans lieben ihn, er hat eine Weltkarriere hinter sich und er kann noch zwei, drei Jahre immer Nadelstiche setzen und gefährlich sein", sagte Scholl.

Trainer Thomas Tuchel lobte Scholl indes für dessen Umgang mit Müller. "Wenn Thomas nicht selbst Kratzer am Sockel seines Throns macht, wird das auch niemand anders machen. Thomas Tuchel ist schon fast müde immer wieder zu sagen, wie hoch seine Wertschätzung für Müller ist. Jeder will ihn behalten, auch der Trainer, nur in einer neuen Rolle."